Se da una parte Volkswagen prosegue con il classico finanziamento “balloon”, variamente configurabile, dall’altra propone a febbraio un’offerta destinata solo ai neopatentati, per una Polo 1.0 EVO Life da 80 CV.

Per ottenere il massimo del vantaggio occorre dunque un’auto da rottamare secondo i requisiti di legge per l’ottenimento degli Ecoincentivi, ma anche avere ottenuto la patente da meno di un anno, e avere meno di trent’anni; in alternativa, ci dev’essere in famiglia qualcuno con questi requisiti.

In questo modo, la Polo 1.0 da 22.000 euro viene a costare 17.204 euro, mentre, con l’anticipo di 3.600 euro, le rate mensili sono 35 da 149 euro (TAN 9,39%, TAEG 11,32%).

Al termine, la maxi rata ammonta a 11.991,97 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto; in caso di restituzione va rispettato il limite di 45.000 km, con 0,07 euro da pagare per ogni chilometro in più.

Negli importi è compresa l’estensione di garanzia di 2 anni o fino a 80.000 km, che è valida quindi anche dopo aver pagato tutte le rate mensili.

Vantaggi

Questa variante della formula Progetto Valore Volkswagen per una Polo 1.0 a benzina consente ai neopatentati di ottenere uno sconto iniziale, in modo da poter versare 3.600 euro di anticipo e 149 euro al mese di rate, garanzia inclusa.

Svantaggi

Per il massimo sconto, occorre un’auto da rottamare secondo i requisiti di legge, più i requisiti da neopatentato: non è, insomma, un’offerta per tutti.

In sintesi