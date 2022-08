Lunghezza: 4.074 mm

4.074 mm Larghezza: 1.751 mm

1.751 mm Altezza: 1.451 mm

1.451 mm Passo: 2.552 mm

2.552 mm Bagagliaio: min 351 litri-max 1.125 litri (TGI: 251/1025)

La Volkswagen Polo è uno dei best seller della Casa tedesca e uno dei modelli più popolari un po' su tutti i mercati, d'Europa. La prima è uscita soltanto un anno dopo la Golf, nel 1975, ma ciascuna generazione ha avuto una vita mediamente più lunga, tanto che quella oggi in commercio è "soltanto" la sesta mentre la compatta è già arrivata a quota otto.

Pur restando un'utilitaria, la Polo odierna, disponibile esclusivamente con 5 porte e fresca reduce dal restyling del 2021, è la più grande e spaziosa di sempre e una tra le più generose del segmento B per abitabilità e capienza.

Volkswagen Polo, le dimensioni

Con 4,07 metri di lunghezza, 4.074 mm, la Volkswagen Polo è dunque una delle più lunghe in un segmento dove la maggioranza dei modelli supera l'antico limite di 4 metri.

Rispetto alla quinta generazione sono ben 122 mm in più, a cui vanno aggiunti gli 80 guadagnati nel passo (la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori) che ora misura 2.552 mm, e i 70 in larghezza, salita a 1.751 mm. Soltanto l'altezza è scesa, benché di soli 3 mm, da 1.454 a 1.451 mm.

Volkswagen Polo (2021)

Volkswagen Polo, abitabilità e bagagliaio

Come effetto di questo cambio di taglia, la nuova Volkswagen Polo può dirsi comoda per 4 e discretamente accogliente per 5, anche grazie a un divano con fianchetti profilati ma privo di bracciolo centrale (il tunnel però c'è ancora). L'altezza e l'accessibilità sono adeguate anche alle stature un po' sopra la media, come pure lo spazio per le ginocchia.

Volkswagen Polo 2021 - I sedili posteriori Volkswagen Polo 2021 - Il bagagliaio

Il volume del bagagliaio, 351 litri, è di gran lunga uno dei migliori della categoria nonché dei più versatili: dispone di un piano regolabile su due livelli che può essere allineato alla sponda e crea un utile doppio fondo. Questo risulta leggermente ridotto sulla versione GTI a cui alcune dotazioni "rosicchiano" circa 45 litri, mentre il modello alimentato a metano, per via delle bombole, lo perde quasi del tutto e riduce il volume a 251 litri.

Abbattendo gli schienali, che però non sono del tutto orizzontali, la capienza fino alla seconda fila arriva a 1.125 litri, 1.079 sulla GTI e 1.025 sulla TGI. La lunghezza utile di carico passa invece dai 709 mm con 5 posti (699 sulla GTI) a un massimo di 1.380.

La gamma motori della Volkswagen Polo è piuttosto ristretta: non prevede per il momento ibridi nemmeno leggeri e con il restyling ha rinunciato al Diesel, perdendo poco dopo anche il 1.0 Evo aspirato da 80 CV.

Il listino più recente parte dunque con i due 1.0 TSI sovralimentati da 95 e 100 CV e si completa con la variante TGI a metano da 90 CV. Al vertice c'è il modello GTI con il 2.0 turbo da 207 CV. La maggior parte dei modelli offre poi il cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti, di serie sui due TSI più potenti e optional su quello da 95 CV.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TSI 95/DSG 95 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.0 TSI 110 DSG 110 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 2.0 GTI DSG 207 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.0 TGI 90 CV Metano/benzina Anteriore, cambio manuale

Volkswagen Polo, le concorrenti con misure simili

Le rivali dirette della Volkswagen Polo sono le utilitarie intorno ai 4 metri e oltre, ossia la maggior parte dei modelli che occupano il segmento B. Per completezza aggiungiamo che sono soltanto due le concorrenti della versione a metano: la cugina Seat Ibiza TGI, con lo stesso motore e 262 litri di capienza, e la Lancia Ypsilon TwinAir Metano, che è però molto più corta (3,83 metri) ed ha appena 202 litri di bagagliaio.