La gamma della Volkswagen Polo restyling si allarga con l’aggiunta della versione a metano 1.0 TGI da 90 CV. L’unità sovralimentata parte da 20.750 euro e completa l’offerta di motori della rinnovata compatta tedesca andandosi ad aggiungere alle motorizzazioni a benzina da 80, 95 e 110 CV.

Potenza e autonomia

Il restyling della Volkswagen Polo è stato presentato lo scorso aprile e ha portato con sé un design evoluto nei dettagli e contenuti ancora più tecnologici per gli interni. Ed era facile pensare che prima o poi sarebbe arrivata una versione a gas. Questo perché la versione pre-facelift è stata l’auto a metano più venduta in Italia (dati UNRAE) con 4.765 unità immatricolate.

La TGI è mossa un 1.0 a tre cilindri turbo con 90 CV e 160 Nm di coppia abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Lo scatto 0-100 km/h è coperto in 12,3 secondi, mentre la velocità massima è di 183 km/h. I consumi, invece, si attestano sui 5,6-5,9 m3/100 km nel ciclo combinato con emissioni di 100-105 g/km.

Quest’ultimo valore consente alla Polo TGI di accedere all’Ecobonus di 1.500 euro dedicato ai modelli con emissioni di CO2 comprese nella fascia 61-135 g/km.

La Polo è equipaggiata con tre bombole con capacità totale di 13,8 kg che permettono circa 350 km di autonomia. Una volta esaurito il gas, l’auto passa automaticamente all’alimentazione a benzina sfruttando il serbatoio di riserva da 9 litri.

Allestimenti e dotazione

Tre gli allestimenti proposti per la Polo TGI: base, Life e Style. La versione entry level include il “clima” manuale, il Digital Cockpit da 8”, fari LED, rilevamento della stanchezza, Front Assist e frenata d’emergenza, mantenimento di corsia Lane Assist, Radio Composition con schermo touch da 6,5” e volante multifunzione.

La Life aggiunge cruise control, radio con navigazione Ready2Discover e schermo touch da 8”, cerchi in lega Essex da 15”, App-Connect Wireless e volante in pelle. Infine, nella Style si trovano cruise control adattativo, cerchi in lega da 16”, Digital Cockpit Pro da 10,25”, fari LED Matrix IQ.Light, IQ.Drive Pack con Travel Assist e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in manovra.

Naturalmente, si può attingere alla lista di optional della Volkswagen per rendere ancora più accessoriato il proprio modello. La gamma rinnovata della Polo debutterà sabato 23 e domenica 24 in un weekend a porte aperte nelle concessionarie Volkswagen.