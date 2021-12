Chiudiamo il 2021 delle prove consumi reali con il test di una nuova auto a metano, una delle poche arrivate sul mercato quest'anno. La vettura in questione alimentata a gas naturale compresso è la Volkswagen Polo restyling in versione 1.0 TGI con il tre cilindri "mille" turbo da 90 CV, impianto monofuel a metano e cambio manuale a 6 marce.

La rinnovata hatchback tedesca ha percorso i 360 km del tragitto standard da Roma a Forlì consumando in media 3,40 kg/100 km e spendendo 24,47 euro per il metano usato nel viaggio. La cifra non è bassissima come nelle precedenti prove di auto a metano solamente perché negli ultimi mesi del 2021 i prezzi sono raddoppiati, toccando ad esempio gli 1,999 euro/kg nella prova della Polo.

Consumi buoni, ma non da primato

Nella classifica consumi reali, categoria auto a metano, questa Polo 1.0 TGI restyling si colloca nella parte mediana, in linea con alcune altre "parenti" del gruppo Volkswagen con lo stesso motore. I suoi 3,40 kg/100 km la pongono infatti a pari merito con la cugina Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV FR e di pochissimo davanti alla Skoda Scala 1.0 G-TEC 90 CV (3,45 kg/100 km - 28,9 km/kg).

Poco di più hanno consumato Fiat Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV Natural Power e Seat Arona 1.0 TGI 90 CV FR, entrambe appaiate a quota 3,60 kg/100 km (27,7 km/kg). Più efficiente, ai limiti della prestazione record, resta invece il motore 1.5 a metano che ha permesso alla Skoda Octavia Wagon 1.5 G-TEC Executive DSG di raggiungere i 2,65 kg/100 km (37,7 km/kg).

Bene la dotazione

La vettura provata nei consumi reali una nuova Volkswagen Polo 1.0 TGI in allestimento Life, versione che ha già di serie la strumentazione digitale da 8", i fari a LED, l'infotainment con Radio "Ready2Discover" da 8", il Lane Assist, il cruise control, i cerchi in lega da 15" e l'App-Connect con funzione wireless. L'aggiunta di vernice metallizzata e Tech Pack (Climatronic, fari fendinebbia, Park Pilot) porta il prezzo finale di listino, promozioni escluse, a 24.125 euro.

L'auto risulta discretamente equipaggiata, comoda anche nei lunghi viaggi e con un bagagliaio sufficiente per i carichi più comuni. Il motore fornisce la giusta spinta per sorpassi e riprese, pur senza essere particolarmente brillante, mentre l'ergonomia di seduta e comandi principali è soddisfacente.

Da 300 a 400 km a metano

I consumi della Polo 1.0 TGI nelle più comuni condizioni di guida restano contenuti, soffrendo un po' solo nella guida cittadina in mezzo al traffico più caotico. La guida autostradale non impone pesanti aggravi sui consumi, così come la guida nel misto urbano-extraurbano.

Il serbatoio da 13,8 kg di metano permette di percorrere quasi sempre circa 300 km con un pieno di gas, superando i 400 km con un uso più accorto dell'acceleratore. Il piccolo serbatoio della benzina ha una capacità di 9 litri e permette di percorrere quasi 100 km tra un pieno e l'altro di metano. Questo rende la Polo 1.0 TGI una vettura monovalente o monofuel che come tale gode del bollo ridotto a 1/4 in tutta Italia e altre esenzioni in alcune regioni. Qui un elenco aggiornato delle agevolazioni.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 5,8 kg/100 km (17,2 km/kg)

237 km di autonomia

237 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,5 kg/100 km (22,2 km/kg)

306 km di autonomia

306 km di autonomia Autostrada: 4,7 kg/100 km (21,2 km/kg)

292 km di autonomia

292 km di autonomia Economy run: 2,9 kg/100 km (34,4 km/kg)

474 km di autonomia

474 km di autonomia Massimo consumo: 12,9 kg/100 km (7,7 km/kg)

106 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Volkswagen Polo 1.0 TGI Life Metano 66 kW Euro 6d-ISC-FCM 90 g/km 100 g/km

Dati

Vettura: Volkswagen Polo 1.0 TGI Life

Listino base: 22.650 euro

Data prova: 14/12/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 13°/Sereno, 3°

Prezzo carburante: 1,999 euro/kg (Metano)

Km del test: 998

Km totali all'inizio del test: 4.142

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Pirelli Cinturato Winter - 185/65 R15 92T M+S XL (Etichetta UE: C, B, 67 dB)

Consumi

Media "reale": 3,40 kg/100 km (29,41 km/kg)

Computer di bordo: 3,5 kg/100 km

Alla pompa: 3,3 kg/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 24,47 euro

Spesa mensile: 54,37 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 294 km

Quanto fa con un pieno: 406 km

