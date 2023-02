La Suzuki Across si aggiorna per il 2023. La “cugina” della Toyota RAV4 riceve alcune importanti novità nella dotazione che ne migliorano la tecnologia di bordo e la velocità di ricarica.

Disponibile unicamente come ibrida plug-in da 306 CV, l’Across 2023 si può già acquistare in concessionaria con prezzi da 55.400 euro.

Come cambia

Suzuki ha “rinfrescato” l’abitacolo con l’installazione di un nuovo quadro strumenti e un nuovo display dell’infotainment. Il primo è costituito da uno schermo da 12,3” in alta definizione con grafiche inedite e ampie possibilità di personalizzazione, con grafiche dedicate alle varie modalità di guida selezionate. L’infotelematica, invece, riceve un display da 10,5” con un nuovo software e una connettività avanzata con Apple CarPlay wireless.

L'abitacolo della Suzuki Across 2023 Il nuovo display da 10,5" dell'infotainment

A bordo si trovano anche una base di ricarica wireless per lo smartphone e le prese USB-C per i passeggeri posteriori. Inoltre, l’Across riceve un caricatore di bordo da 7 kWh con cavo di ricarica Mennekes tipo 2 che permette di “fare il pieno” di elettricità in meno di 3 ore e ottenere così 98 km di autonomia elettrica WLTP.

La dotazione e le promozioni in corso

Disponibile in sei colori metallizzati (bianco, nero, blu, rosso, argento e grigio), l’Across presenta l’unico allestimento Top.

Nella dotazione sono compresi il sedile del guidatore regolabile elettricamente con supporto lombare, sedili riscaldati anteriori e posteriori, volante riscaldabile in pelle, climatizzatore automatico bizona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, cerchi da 19” e ruota di scorta da 18”.

La Suzuki Across da 306 CV può scattare da 0 a 100 km/h in 6 secondi

Tra i sistemi di assistenza alla guida sono inclusi il cruise control adattativo con funzione Stop&Go, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio degli angoli ciechi e la frenata automatica d’emergenza.

Come detto, il prezzo di listino è di 55.400 euro (invariato rispetto al modello precedente) ed è possibile accedere agli Ecobonus fino a 4.000 euro rottamando la propria auto Euro 4 o inferiore.

La Suzuki può essere acquistata insieme al programma Suzuki Energy by Iren che include un “bonus ricarica di 1.000 euro” che può essere speso in 13.000 colonnine in Italia, l’installazione della wallbox a prezzo riservato e l’offerta “Luce & Gas” che mette a disposizione fino a 210 euro di sconto per il primo anno di sottoscrizione.

Infine, l’Across è proposta con formula di noleggio a lungo termine Suzuki Rent e finanziamento Suzuki Solutions. Per maggiori informazioni sulle offerte, è possibile visitare il sito ufficiale della Casa.