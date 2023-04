Iniziano le offerte Volkswagen per il mese di aprile, con le iniziative Progetto Valore Volkswagen estese a tutta la gamma: ad esempio, la Volkswagen Taigo, che ottiene uno sconto iniziale sul finanziamento di oltre 2.000 euro.

Lo sconto viene proposto su iniziativa di Casa e Concessionarie, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Partendo da un listino di 24.700 euro per la Volkswagen Taigo 1.0 TSI da 95 CV in allestimento LIfe, il prezzo scontato è di 22.512 euro; versando un anticipo di 4.600 euro, le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 7.49%, TAEG 8,92%).

Al termine c’è la maxi rata di 14.604,12 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione.

L’importo totale comprende anche un’estensione di garanzia extra time per un totale di 4 anni, o fino a 80.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Volkswagen sulla versione 1.0 a benzina della Taigo permette di risparmiare 2.188 euro senza obbligo di rottamazione; l’allestimento Life comprende anche accessori come i fari a LED o gli ADAS previsti nell’IQ-Drive Pack. Importante anche l’estensione di garanzia, valida per quattro anni.

Svantaggi

Per il modello non sono previsti ecoincentivi statali, e non sono previste offerte su manutenzione, anche se si può aderire alle formule We Care Essential e Additional con sconti fino al 50%.

In sintesi