La Buick Envista è stata lanciata per la prima volta lo scorso anno in Cina (al Chengdu Auto Show) e poco dopo la casa americana ne ha confermato l'arrivo in Patria. Un passaggio insolito che torna a fare notizia perché sono arrivati i dettagli sulla commercializzazione negli Stati Uniti.

Perché ne parliamo? Perché la Envista inaugura un nuovo linguaggio di design per lo storico marchio statunitense, anticipato per la prima volta con il concept a zero emissioni Wildcat EV. Segno ulteriore che i tempi sono cambiati, anche in America, visto che pure Buick vuole diventare un marchio completamente elettrico entro il 2030.

Un nuovo emblema

Il crossover Envista è caratterizzato da gruppi ottici sottili su tutto il perimetro, con il frontale che adotta un muso proteso in avanti che si fonde con il profilo basso e slanciato dove domina il nuovo emblema Buick.

A bordo il cruscotto è occupato da uno schermo da diciannove pollici, mentre la plancia è occupata dallo schermo da 11 pollici dell'infotainment che la casa ha aggiornato con un'interfaccia utente migliorata, controlli vocali e varie applicazioni.

Il frontale della Buick Envista Com'è dentro

Il volante sportivo a fondo piatto è di serie e gli allestimenti Avenir e ST hanno i loro loghi ricamati nei poggiatesta. La seconda fila è dotata di sedili abbattibili con apertura 40/60 e abbattendoli la capacità di carico aumenta a 1.189 litri circa (per facilitare l'accesso al vano di carico Buick offre un portellone elettrico).

Arriva in estate

L'Envista sarà lanciata negli Stati Uniti quest'estate con il pacchetto Buick Driver Confidence di serie. Il pacchetto comprende sei funzioni di sicurezza attiva, come la frenata automatica d'emergenza, l'assistenza al mantenimento della corsia con avviso di superamento della stessa, l'assistenza agli abbaglianti e altro ancora. Come optional si possono avere dispositivi come l'avviso di cambio corsia con avviso di zona cieca laterale, il cruise control adattivo e l'avviso di traffico trasversale posteriore.

La Envista è dotata di un motore turbo da 1,2 litri e il listino parte da 25.195 dollari (22.700 euro circa al cambio attuale) per la Envista Sport Touring, mentre la versione top di gamma Avenir costa 29.695 dollari (26.800 euro circa).