La Ford Kuga, proposta con il nome di Escape sul mercato americano, potrebbe salutare gli Stati Uniti nel 2026. L'indiscrezione è stata riportata dalla rivista Carscoops, che a sua volta ha riportato alcune dichiarazioni del CEO dell'Ovale Blu, Jim Farley, durante una conferenza con gli investitori.

Tra le ragioni ci sarebbe la scelta strategica di abbandonare gradualmente lo sviluppo dei motori a combustione in favore di nuovi modelli nativi elettrici per il mercato globale. La nostra Kuga, invece, è certo che resterà in vendita almeno fino al 2029 ed entro la fine del 2023 cambierà "faccia" con un tradizionale restyling di metà carriera.

La fine è vicina

La Ford Kuga attualmente sul mercato è stata tra le campionesse di vendita in Europa negli ultimi tre anni. Si tratta della terza generazione del SUV americano, arrivata nel 2020, che si appresta a ricevere un cospicuo restyling di metà carriera entro la fine del 2023 - lo stesso che ha debuttato negli Stati Uniti sulla Ford Escape.

Nel corso di tutta la sua carriera fino a oggi ha ottenuto un grande apprezzamento da parte del pubblico del Vecchio Continente - che abbiamo riassunto nel grafico che potete vedere qui sotto basato sui dati del sito carsalesbase.com - una parte del mondo dove, secondo fonti ufficiali della Casa, resterà in vendita almeno fino al 2029.

L'andamento delle vendite della Ford Kuga in Europa dal 2008 secondo i dati di Carsalesbase.com

Secondo le dichiarazioni del CEO americano della Casa, invece, per il mercato (solamente) statunitense si tratterebbe di un modello dal futuro incerto, mercato in cui a partire dal 2026 potrebbe non avere più motivo di esistere con il nome di Escape, sostituito da nuovi progetti sviluppati su nuove piattaforme nate per accogliere motori a zero emissioni e relativi pacchi batterie.

La storia della nostra Kuga

Il progetto della Ford Kuga risale ai primi anni 2000, quando la sede europea dell'azienda ha l'intuizione di portare su strada un nuovo veicolo rialzato, lontano dai tradizionali fuoristrada ma disponibile anche a trazione integrale, con forme levigate e basato sul pianale della Focus e della fortunatissima C-MAX.

Nasce così la Kuga, un crossover di medie dimensioni, dotato - per l'epoca - di tanta nuova tecnologia e dal design accattivante sviluppato dal team diretto da Martin Smith (tra i suoi progetti anche la prima Audi TT).

La prima generazione di Ford Kuga La prima generazione di Ford Kuga La prima generazione di Ford Kuga

La fabbrica che viene scelta per la produzione è quella tedesca di Saarlouis, la stessa che recentemente è stata oggetto di discussione con la Casa cinese BYD, e l'auto definitiva viene presentata in anteprima al Salone di Francoforte del 2007 per entrare in produzione e in commercio nel giugno del 2008.

La seconda generazione di Ford Kuga La seconda generazione di Ford Kuga Il restyling della seconda generazione di Ford Kuga Il restyling della seconda generazione di Ford Kuga

In 15 anni di vita e ben tre generazioni, il SUV Ford ha collezionato buoni risultati di vendita in tutta Europa e in particolare in Italia, Paese nel quale è sempre stata apprezzata da migliaia di automobilisti per via dello spazio a bordo, ancora una volta della tecnologia e dei motori.

Il CEO della Casa ha concluso l'intervento nel corso della conferenza - in cui ha parlato principalmente dei modelli in vendita solo sul mercato americano - annunciando che ulteriori informazioni sulla nuova strategia di Ford saranno rivelate al prossimo Capital Markets Day, previsto per il 22 maggio 2023.