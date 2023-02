Cresce l’attesa per il primo SUV elettrico di Ford. In un tweet ufficiale pubblicato da Martin Sander, il general manager della divisione Ford Model e Europe, la Casa dà appuntamento al prossimo 21 marzo per scoprire le forme e ogni dettaglio del suo nuovo modello.

Insieme all’annuncio viene svelata una parte della fiancata del SUV che si andrà ad aggiungere presto alla Mustang Mach-E nella gamma full electric del brand americano.

Ritorno all’americanità?

Nell’annuncio, Sander descrive il modello come “ribelle, senza compromessi e capaci di reinterpretare la tradizione di SUV di Ford”. In termini più pratici, grazie alle foto spia più recenti sappiamo che questo SUV avrà linee piuttosto squadrate e sarà più piccolo della Mustang Mach-E, ma più grande della Puma EV che nascerà nel 2024.

Nonostante si basi sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, quindi, non vedremo semplicemente una ID.4 con logo Ford, ma un modello effettivamente inedito. E quell’accenno alla tradizione di SUV lascia pensare che la Casa abbia preparato un design ispirato ad alcuni modelli iconici come la Explorer.

Anche se in Europa le sue vendite sono ridotte al minimo, negli USA la Explorer è una vera istituzione ed è stato uno dei primi SUV in assoluto negli anni ’90. L’ipotesi non è campata per aria se si considera che negli scorsi mesi Ford aveva fatto capire di voler cambiare strategia commerciale e di marketing puntando sull’avventura e sull’americanità. E quale migliore occasione di farlo se non un SUV elettrico?

Fino a 500 km con un “pieno”

La Ford sarà prodotta nello stabilimento di Colonia, in Germania, insieme al fratello chiamato provvisoriamente “Sport Crossover”, che dovrebbe basarsi sulla Volkswagen ID.5. Di fatto, questi due SUV saranno gli unici prodotti della collaborazione tra Ford e Volkswagen, che sarebbe già arrivata agli sgoccioli.

Il SUV elettrico di Ford, le foto spia

In ogni caso, il powertrain sarà prodotto dalla Casa americana, con un’autonomia di circa 500 km nel ciclo WLTP ed è lecito aspettarsi potenze tra 200 e 300 CV per reggere il confronto con la concorrenza rappresentata anche da Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6.

Indicativamente, i prezzi potrebbero aggirarsi intorno ai 50.000 euro, mentre il debutto in concessionaria dovrebbe avvenire entro fine 2023.