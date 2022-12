È partita una rivoluzione in casa Ford. Dopo aver già salutato Mondeo, Galaxy e S-Max, nel 2023 l’Ovale Blu dirà addio alla Fiesta, mentre nel 2025 sarà il turno della Focus. Questa svolta epocale lascerà spazio a una nuova famiglia di SUV elettrici che avranno l’obiettivo di traghettare Ford nel futuro a emissioni zero.

Oltre alla già annunciata Puma elettrica, la Casa americana ha anticipato le forme di un crossover medio che sarà lanciato nel 2023.

DNA Volkswagen

Nel corso di poche ore, due top manager di Ford hanno pubblicato due teaser diversi dello stesso modello. In particolare, la foto con la sagoma nera della vettura è stata diffusa dall’account LinkedIn di Peter Zillig, il direttore marketing di Ford Europe, mentre l’altra immagine è stata pubblicata su Twitter da Martin Sander, direttore generale di Ford Model e Europe.

Il teaser sul nuovo SUV elettrico Ford

I dettagli sul SUV sono ancora sconosciuti, ma sappiamo che sarà più grande della Puma e che si baserà sulla piattaforma MEB sviluppata dal Gruppo Volkswagen. A giudicare dalle foto, il modello avrà un look più squadrato e “avventuroso” rispetto all'ID.4 da cui dovrebbe derivare, con fari LED sottili e inserti grigi nel paraurti per simulare le protezioni in metallo dei veri fuoristrada.

È solo l’inizio

Stando ai primi rumors, la nuova Ford dovrebbe avere circa 500 km di autonomia, mentre restano da capire le prestazioni e il posizionamento nel listino.

L’offensiva di Ford sui SUV crossover elettrici, comunque, non si fermerà a questo modello (il cui nome resta ancora un mistero). Entro il 2024 verrà presentato anche un crossover sportivo più piccolo della Mustang Mach-E che potrebbe essere imparentato con la Volkswagen ID.5, vista la condivisione della piattaforma MEB.

I nove modelli elettrici Ford in arrivo entro il 2024

Inoltre, Ford dovrebbe rinnovare proprio la Mach-E, con uno stile aggiornato e motorizzazioni ancora più efficienti.