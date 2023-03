Ford continua a fare passi avanti nella guida autonoma. La Casa americana ha annunciato la creazione di Latitude AI, una sua affiliata che avrà il compito di sviluppare le tecnologie di guida automatizzata per la prossima generazione di modelli.

L’idea è di presentare nuovi sistemi di assistenza in grado di migliorare la sicurezza complessiva e ridurre lo stress per il guidatore in determinate fasi di guida.

Si parte dal BlueCruise

Il team di Latitude AI (con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania) comprende 550 persone, tutte specializzate nei campi del machine learning, robotica, intelligenza artificiale e sensoristica. L’obiettivo è quello di usare come base di partenza i dati raccolti dal sistema BlueCruise, la guida autonoma di livello 2 di Ford già equipaggiata su alcuni modelli americani come il pick-up F-150, e sviluppare nuove applicazioni.

BlueCruise, il sistema di guida autonoma di Ford

Secondo le indagini di Latitude, il guidatore medio statunitense trascorre circa 100 ore all’anno nel traffico ed ecco perché diventa importante supportarlo con sistemi capaci di prevenire ogni tipo di situazione pericolosa.

Tra guida autonoma ed elettrico

Così, Ford continua a credere nella guida autonoma. Ricordiamo che la Casa e la startup Argo AI avevano lanciato a fine 2021 un servizio di robotaxi in alcune città americane e un progetto pilota con corrieri “autonomi” per recapitare a domicilio gli alimenti agli anziani con problemi di mobilità.

Le prime foto spia del SUV elettrico di Ford

Oltre alla tecnologia automatizzata, comunque, il marchio a stelle e strisce è pronto a partire con la sua offensiva dedicata all’elettrico. Il prossimo 21 marzo sarà presentato un nuovo SUV elettrico, mentre entro l’anno vedremo un altro modello a emissioni zero chiamato – per ora – “Sport Crossover”. In vista, ci sono anche la Puma elettrica e il restyling della Mustang Mach-E.