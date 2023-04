Debuttano al Salone di Shanghai 2023 le Toyota bZ Sport Crossover e bZ bZ FlexSpace, concept della famiglia bZ - quindi 100% elettriche - pronte a diventare di serie nel 2024, quando inizierà la commercializzazione in Cina.

Caratterizzate da un frontale in linea con bZ4x e bZ3 evolvono lo stile delle nuove elettriche Toyota, con alcune linee più filanti e sinuose, per ottenere così un'aerodinamica particolarmente efficace, a giovare sull'autonomia generale. I dati tecnici non sono stati dichiarati, anche se con ogni probabilità alla base di entrambe c'è la piattaforma e-TNGA già utilizzata dalle altre elettriche della Casa.

Voglia di coupé

La Toyota bZ Sport Crossover Concept si avvicina allo stile della C-HR, con tetto che scende dolcemente verso la coda dando così un aspetto da coupé con assetto rialzato. Dedicata a un pubblico giovane - con focus sulla generazione Z, quella delle persone nate tra il 1997 e il 2012 - ha interni minimal che non rinunciano alla tecnologia. Anzi.

Toyota bZ Sport Crossover Concept Toyota bZ Sport Crossover Concept gli interni

Il focus infatti è sulla possibilità di mantenerla "alla moda" grazie alla connettività, per scaricare nuove funzionalità per guida assistita e autonoma, parcheggio automatico e così via.

Sviluppata in collaborazione con i colossi cinesi BYD (già responsabile della produzione della bZ3) e FAW verrà prodotta e venduta dalla joint venture FAW Toyota Motor a partire dal 2024.

Voglia di spazio

È invece dedicata alle famiglia la Toyota bZ FlexSpace Concept, SUV elettrico sviluppato dando grande attenzione all'aspetto dell'utilità. L'idea è quella di creare una sorta di casa su ruote, con tanto spazio in abitacolo, autonomia particolarmente estesa e tanta sicurezza.

Toyota bZ FlexSpace Concept Toyota bZ FlexSpace Concept, gli interni

Lo sviluppo è stato curato da Toyota e GAC e i piani prevedono la produzione nello stabilimento cinese della joint venture GAC Toyota Motor.