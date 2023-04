Nell’estate 2022, Toyota ha presentato negli Stati Uniti la nuova Crown. Quella che fino a poco tempo fa era un elegante ammiraglia si è trasformata in una famiglia di quattro nuovi modelli (tre dei quali assimilabili a dei crossover).

A distanza di quasi un anno dall’annuncio ufficiale e dopo aver svelato i dettagli della prima Crown, la Casa giapponese rivela qualche informazione in più sugli altri modelli che tra il 2023 e il 2024 raggiungeranno la clientela nordamericana.

Quattro modelli, un’unica “corona”

Andando con ordine e partendo dalla Crown Crossover, quest’ultima – come detto – è stata già presentata nel 2022 e si distingue per una carrozzeria fastback con assetto rialzato. Le vendite sono già iniziate negli USA da alcuni mesi, con motori full hybrid 2.4 e 2.5 fino a 340 CV e prezzi di partenza intorno ai 40.000 dollari (36.000 euro).

Toyota Crown Crossover Toyota Crown Crossover

Passando alla Crown Sport (ben riconoscibile per la tinta rossa), ci troviamo di fronte a un crossover dalle forme più tradizionali, con una “coda” raccolta e protezioni nere che attraversano tutta la carrozzeria. Lunga 4,71 metri, larga 1,88 m e alta 1,56 m, entrerà in produzione in autunno con motorizzazioni full hybrid e ibride plug-in.

Toyota Crown Sport Toyota Crown Sport concept

C’è poi la Crown Estate. Anche in questo caso l’estetica ricorda quella di un crossover, ma le dimensioni sono ancora più generose, con una lunghezza di 4,93 m, una larghezza di 1,88 m e un’altezza di 1,62 m. Pure per la Crown Estate, Toyota dichiara l’arrivo di versioni full hybrid e ibride plug-in (probabilmente le stesse della Sport) nel corso del 2024.

Toyota Crown Estate Toyota Crown Estate concept

Infine, c’è la Crown Sedan che, per certi versi, rappresenta la vera erede della Crown. Questa “berlinona” supera i 5 metri ed è larga 1,89 m e alta 1,47 m. Sarà lanciata sul mercato in autunno e avrà motorizzazioni full hybrid e fuel cell a idrogeno.

Toyota Crown Sedan Toyota Crown Sedan concept

Oggettivamente, viste le dimensioni e il particolare posizionamento di alcuni modelli (soprattutto Sedan ed Estate), appare difficile un arrivo in Europa. L’unica Toyota che potrebbe risultare realmente interessante per il Vecchio Continente sarebbe la Sport, che diventerebbe il SUV più grande della gamma giapponese dopo la Highlander. E voi quale di queste Crown vorreste vedere in Italia?