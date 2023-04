Dopo una serie infinita di foto spia, la nuova Range Rover Sport SVR si fa vedere finalmente in un video ufficiale. Solo che lo fa ancora ben camuffata. Il breve filmato che vi mostriamo qui sotto è un teaser che annuncia l'arrivo della versione più potente del SUV inglese.

Appuntamento fissato per il 31 maggio, quando la Range firmata dal reparto sportivo della Casa debutterà senza più segreti. Né estetici né tecnici. Approfittiamo però dell'occasione per scoprire qualche dettaglio in più e provare a capire quale sarà il motore che troverà posto sotto (l'immenso) cofano.

Cambia il nome

Prima di tutto non si chiamerà più Range Rover Sport SVR (acronimo di Special Vehicle Rating) ma Range Rover SV. Perde quindi l'ultima lettera, diventando (probabilmente) "solo" Special Vehicle. Un nome che basta e avanza per indicare la natura particolare del SUV inglese.

Talmente particolare che, secondo alcuni rumors, inizialmente le vendite saranno solo su invito e la produzione sarà limitata. Un super SUV ultra esclusivo. Con potenza da vendere.

Il motore della nuova Range Rover Sport SV infatti dovrebbe essere lo stesso V8 di 4,4 litri di origine BMW montato sulle versioni "normali", con ancora più cavalleria. Stando a quanto dichiarato in più occasioni infatti la prossima generazione del SUV sportivo di Land Rover sarà la più veloce di sempre e viene naturale pensare che i 585 CV della generazione attuale verranno superati di slancio.

Range Rover Sport 2022

Questione di particolari

Per quanto riguarda lo stile le camuffature fanno il loro mestiere, nascondendo ogni cm della carrozzeria. Facile però immaginare l'adozione di alcuni particolari sportivi, nuove appendici aerodinamiche che però non stravolgeranno l'aspetto sinuoso della Range Rover Sport.

In abitacolo ci sarà il classico mix di eleganza e sportività, con palette al volante trasparenti (le si vedono a 00:36 del video) sedili avvolgenti e altro ancora.