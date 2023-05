Nata nel 1998 la Volkswagen Polo GTI compie 25 anni, passati a rappresentare la piccola sportiva di famiglia. E quale regalo migliore per festeggiare il quarto di secolo se non una versione speciale?

Ecco dunque la Volkswagen Polo GTI Edition 25, caratterizzata da un'estetica dedicata, dotazione di serie particolarmente ricca e tiratura limitata a 2.500 esemplari.

Sa farsi riconoscere

Andiamo con ordine. La Polo GTI del venticinquesimo anniversario si presenta con cerchi in lega da 18" con nuovo design, scarichi cromati, tetto e gusci degli specchietti verniciati in nero, logo "25" e speciali decalcomanie sui brancardi.

All'interno si trovano sedili sportivi in pelle con logo GTI, targhetta identificativa "One of 2500" assieme agli altri dettagli tipici della classica Polo più pepata. Di serie sono anche previste luci a matrice di LED, display centrale da 8" e strumentazione digitale.

La meccanica

Una sportiva però si riconosce da ciò che c'è sotto. La Volkswagen Polo GTI Edition 25 mette sul piatto il solito 2.0 TSI da 206 CV e 320 Nm di coppia, capace di portarla da 0 a 100 km/h in 6,5".

Per farlo rendere al meglio gli ingegneri Volkswagen hanno ribassato l'assetto di 15 mm e di serie è previsto il il bloccaggio elettronico del differenziale XDS. A livello di trasmissione è disponibile unicamente il cambio DSG doppia frizione a 7 rapporti.

I prezzi

Ancora non sappiamo se e quando la Volkswagen Polo GTI Edition 25 arriverà in Italia. Quello che è certo è che sarà in vendita in Germania a partire dal primo di giugno, con prezzo di partenza fissato a 35.205 euro, vale a dire 1.750 in più rispetto alla Polo GTI standard.