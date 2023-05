La linea di Kármán è una linea immaginaria posta a 100 km sopra il livello del mare che separa l’atmosfera terrestre dallo spazio esterno. Partendo da questo concetto astronomico, Rolls-Royce ha creato la Blue Shadow, una speciale Cullinan Black Badge che combina il blu della Terra col nero dello spazio profondo.

Solo 62 fortunati al mondo, però, potranno aggiungere alla propria collezione questa edizione esclusiva.

Dalla Terra allo spazio (e ritorno)

Le Cullinan Black Badge Blue Shadow sono caratterizzate dalla colorazione Stardust Blue, che si fonde con le finiture e i dettagli in nero satinato presenti su tutta la carrozzeria. La Rolls-Royce presenta anche una versione unica della Spirit of Ecstasy, che per l’occasione è realizzata in titanio e stampata in 3D, con riflessi blu sulla parte superiore.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow

Gli interni sono altrettanto esclusivi, col padiglione Starlight Headliner che diventa ancora più scenografico. Il soffitto della Cullinan ha una raffigurazione della Luna con tanto di crateri e “stelle” rappresentate da 799 LED, di cui 384 di colore blu. Il risultato finale – ottenuto dopo due giorni di lavoro – lascia a bocca aperta.

I ricami decorativi sui sedili della Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow

Anche i sedili hanno un design dedicato. Le decorazioni sulla pelle mostrano la visuale della Terra dallo spazio, realizzata attraverso 75.000 puntini creati a mano da un artigiano Rolls-Royce. I tavolini dei sedili posteriori sono in piano black con finiture in vetro e alluminio, mentre la plancia è impreziosita da un orologio speciale con dettagli blu e la scritta Blue Shadow al centro.

Lo Starlight Hedliner e i sedili della Blue Shadow

Come se non bastasse, ognuna delle 62 Cullinan Black Badge Blue Shadow è fornita con una serie di accessori dedicati, tra cui un set di valigie della stessa colorazione della carrozzeria e un telo che riprende il disegno riportato sui sedili. Inoltre, i clienti possono commissionare alla Casa la realizzazione di un modello in scala 1:8 con luci perfettamente funzionanti sia per l’abitacolo che per gli esterni.