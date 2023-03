L'ultima coupé V12 di Rolls-Royce è la Wraith Black Badge Black Arrow, un'edizione a tiratura limitatissima in 12 esemplari della già esclusiva coupé Black Badge.

E' stata ideata, appunto, per celebrare il saluto definitivo dello storico 12 cilindri dal cofano della tre porte britanniche, che lascerà presto il posto a un powertrain 100% elettrico che debutterà con l'innovativa Spectre. Ecco come è fatta.

Gli esterni

Partendo dall'esterno, la Rolls-Royce Wraith Black Badge Black Arrow è caratterizzata dalla particolare verniciatura a doppia tonalità, un mix tra il Celebration Silver e il Black Diamond disponibili a catalogo.

Realizzata con uno strato di vernice vetrificata, per migliorare l'effetto di transizione dalla luce durante le ore più scure del giorno, si tratta di una finitura ottenuta con una lucidatura molto particolare della durata di 12 ore.

Rolls-Royce Wraith Black Badge Black Arrow

I dettagli dell'auto sono stati verniciati in giallo brillante a contrasto, inclusi gli accessori in fibra di carbonio, lo stesso materiale con il quale è stata realizzata una specialissima edizione della Spirit of Ecstacy esclusivamente dedicata a questa auto. L'ispirazione alla base del suo design deriva dalle superfici del Bonneville Salt Flats, lo storico lago salato americano teatro delle gare di accelerazione più famose del mondo.

Gli interni

Passando agli interni, i sedili della Rolls-Royce Black Arrow sono stati rivestiti con un'innovativa pelle sviluppata appositamente per l'auto. Si chiama Club e offre una lucentezza pronunciata nelle zone dei braccioli e nelle zone dei soffietti pneumatici dei sedili. I designer hanno scelto di rivestire con lo stesso materiale anche il tunnel centrale e alcuni dettagli sulle portiere, insieme alle tasche laterali e al pannello inferiore del cruscotto.

Rolls-Royce Wraith Black Badge Black Arrow Rolls-Royce Wraith Black Badge Black Arrow

Il giallo vibrante realizzato per gli esterni, poi, è stato riproposto anche su alcuni dettagli interni, come per esempio le rifiniture dei sedili anteriori e del volante sportivo. Infine, il cruscotto di questa super esclusiva Black Badge Black Arrow è stato dotato di una riproduzione del motore V12, ispirata agli strumenti analogici degli anni '30.

L'ultimo motore

Il motore, che abbiamo provato qualche settimana fa, posizionato sotto al cofano anteriore è naturalmente l'ultimo V12 biturbo da 6,7 litri, equipaggiato con l'esclusiva targhetta numerata Bespoke del modello, a indicare che si tratti a tutti gli effetti dell'ultimo 12 cilindri mai montato su una Rolls-Royce coupé.

Rolls-Royce Wraith Black Badge Black Arrow

Tutte le 12 auto previste sono già state assegnate ai clienti più fedeli del Brand in tutto il mondo e non è possibile acquistarle.