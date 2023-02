Nel giro di quattro anni è diventato il modello Rolls-Royce con più successo e capace di alzare il numero di vendite a livelli mai visti prima. La Cullinan è destinata a rimanere nella storia della Casa di Goodwood.

Il suo merito, del resto, è quello di aver portato più in alto di ogni altra lo Spirit of Ecstasy. Letteralmente, nel senso che, con la sua carrozzeria da SUV, si sviluppa in verticale come mai nessun altra prima.

Ho avuto la possibilità di provarla sulle strade ghiacciate norvegesi ed ecco com’è andata.

Rolls-Royce Cullinan: Esterni

Provate a ricordarvi il SUV più grande che avete mai visto passare per strada. Ecco, al 99% la Rolls-Royce Cullinan è comunque più grossa. Parliamo di un bestione lungo oltre 5,3 metri, largo quasi 2,2 e alto 1,8.

E non fa certo nulla per nasconderlo: le superfici sono verticali e squadrate, sia i lamierati che la finestratura, tra le più estese in assoluto. Anche i cerchi sono XL, da 21 o 22 pollici a scelta.

Davanti, l'immancabile protagonista è l'enorme griglia in acciaio inossidabile che ricorda un tempio greco e che, a sua volta, è sovrastata dallo Spirit of Ecstasy, simbolo di donna alata che si può avere in acciaio, fibra di carbonio, argento, oro placcato e persino in cristallo con illuminazione sottostante. E non abbiate paura, è a prova di ladro: rientra automaticamente all'interno del cofano se viene forzata.

A differenza di quanto succede sulla Phantom (ho provato anche lei), però, qua l'impressione è che tutti i profili cromati possano appesantire l'insieme. Certo, dipende sempre dalla verniciatura principale, ma io opterei direttamente per la versione Black Badge: oltre a portare i CV a cifra tonda, ben 600, aggiunge tutti i dettagli in nero. Eleganti e "cattivi" allo stesso tempo.

A solcare la fiancata si può avere l'iconica "coachline", la linea di vernice che si estende per tutto il laterale e che viene dipinta a mano da un artigiano che usa un pennello di peli di scoiattolo. Dietro, i gruppi ottici sono piccoli e raffinati proprio come su tutte le altre Rolls e il portellone è diviso in due.

Rolls-Royce Cullinan: Interni

L'impostazione della plancia della Cullinan è pressoché identica a quella delle altre Rolls-Royce in gamma, dunque può essere difficile distinguerle a una prima occhiata. Una caratteristica unica della Cullinan, però, è il pulsante per la modalità di guida Offroad sul tunnel centrale, vicino ai comandi per regolare l'altezza da terra.

Più in generale, le sensazioni che quest'abitacolo può trasmettere sono pressoché uniche. Difficile, o forse è meglio dire impossibile, trovarne uno rifinito meglio. Ovunque io abbia toccato ho trovato rivestimenti di altissimo pregio, persino inaspettati come la ceramica che ricopre plancia, pannelli porta e console centrale posteriore.

Ogni Cullinan, poi, è diversa l'una dall'altra viste le migliaia e migliaia di combinazioni possibili. Per esempio si può scegliere se optare per la configurazione Immersive Seats come quella del video, con due poltrone singole, oppure con un classico divano a tre posti. Sono optional anche i tappetini morbidissimi alti 5 centimetri, ai quali non si può certo rinunciare, così come le migliaia di stelle che arricchiscono il cielo dell'abitacolo: si può avere qualsiasi costellazione si preferisca e ogni tanto passa anche una meteora.

Con un passo di 3,29 metri, lo spazio per chi siede dietro è veramente abbondante. Certo, se l'obiettivo è quello di passare dei viaggi di prima classe sui sedili posteriori, la Phantom è ancora più spaziosa. Si può comunque contare su tavolini estraibili, infotainment dedicato a ciascun passeggero laterale e, nel caso dell'auto in prova, anche di una console dotata di frigorifero e spazio per due bottiglie con relativi bicchieri dedicati.

Ovviamente non mancano massaggi, sedute riscaldate e rinfrescate e tanto altro ancora: sulla Cullinan non c'è limite al comfort. Un altro esempio? Si può avere un vetro divisorio che separa abitacolo da vano bagagli: in questo modo, a portellone aperto, il freddo non penetra. E, a proposito di bagagliaio (che ha una capacità di carico che parte da 560 litri) si possono avere due seggiolini estraibili dai quali godersi panorami mozzafiato o, perché no, organizzare una battuta di pesca di classe.

Rolls-Royce Cullinan: Guida

La Cullinan condivide la piattaforma costruttiva con la Phantom, la prima a debuttare con una nuova architettura sviluppata appositamente per le Rolls-Royce, che dunque ora non condividono più le componenti strutturali con le BMW di alta gamma.

Lo scheletro, che si chiama Architecture of Luxury, consente di ospitare l'iconico e regale V12 6,75 litri e tante altre tecnologie come le quattro ruote sterzanti - preziose per gestire la mole della Cullinan - oppure le sospensioni ad aria proattive, in grado cioè di controllare ogni singolo ammortizzatore per migliorare l'assorbimento partendo dalle immagini di due telecamere anteriori.

Le prestazioni, nonostante un peso di 2,6 tonnellate, sono di tutto rispetto grazie a una potenza di 570 CV e 850 Nm a 1.600 giri. Numeri eccezionali ma ben gestiti dalla Cullinan che offre un'erogazione corposa ma molto lineare, dunque in linea con la filosofia di un super SUV che punta, sopra ogni cosa, al comfort.

Su questo giocano un ruolo chiave le barre antirollìo attive che tengono l'auto piatta in curva. Lo sterzo è leggerissimo, una vera piuma, eppure ho pennellato traiettorie precisissime e senza la minima sbavatura. La trazione, per la prima volta su una Rolls, è integrale.

La sensazione è quella di essere onnipotenti: la posizione di guida è altissima, il controllo tutt'attorno totale. Non appena sfioro l'acceleratore, poi, la Cullinan reagisce senza la minima incertezza, tanto che il cambio automatico a 8 marce è a dir poco impercettibile, così come non si percepiscono distintamente nemmeno fruscii o rumori esterni, fatta eccezione per un po' di rotolamento degli pneumatici vista la gommatura invernale. Da questo punto di vista, la Phantom è un gradino sopra.

Rolls-Royce Cullinan: Curiosità

Phantom, Ghost, Wraith, Spectre: tutti i nomi delle Rolls più recenti hanno a che fare con qualche entità di origine ectoplasmatica. E la Cullinan? Lei no, perché il suo appellativo deriva dal più grande diamante grezzo mai trovato al mondo e dal quale sono stati ricavate numerose pietre preziose incastonate poi nella Corona britannica.

Rolls-Royce Phantom: Prezzi

Impossibile definire un listini preciso, dipende dai gusti e dai capricci di chi la personalizza. Quel che è certo, però, è il prezzo non è inferiore ai 380.000 euro nel caso della Cullinan "normale", diciamo così, e 420.000 euro per la Black Badge. La configurazione della nostra prova arriva alla bellezza di 480.000 euro.