4 / 12

Se la statuetta ha preso posto per la prima volta come tappo del radiatore "fuoriserie" sull'auto di Lord Montagu, come è arrivata alla Rolls-Royce? Ebbene, il nobiluomo era un caro amico di Claude Johnson e Charles Rolls, i direttori della Casa. Questi ultimi, visto il lavoro di Sykes sull'auto del loro amico, gli hanno chiesto di fare lo stesso per loro e di trovare una mascotte che adornasse ciascuna delle loro auto.

Era anche un modo per assicurarsi che nessuna delle loro auto avesse un brutto tappo del radiatore. La moda del tempo faceva sì che se ne vedessero davvero di ogni genere, cosa di cui Johnson era molto scontento.

Pragmatico, Sykes reinterpretò in modo accurato l'originale The Whisperer e creò quello che sarebbe stato conosciuto come Spirit of Ecstasy. Il disegno fu presentato il 6 febbraio 1911, ma solo Johnson e Royce erano lì per vederlo. L'altro fondatore, Charles Rolls era morto in un incidente aereo nel 1910, diventando la prima vera vittima dell'aviazione britannica.

Anche se viene spesso definita "alata", in realtà la dama volante non allarga ali ma soltanto le braccia. L'effetto è dato dall'aria che gonfia il tessuto sottile del suo vestito.