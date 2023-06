Fiat passa al contrattacco a giugno con un’offerta per l’estate che si chiama sempre Contributo Prezzo, ma che presenta alcune novità: la prima è il pagamento della prima rata a setttembre.

Come esempio, vediamo la recente Fiat 500X con il 1.5 ibrido da 130 CV, che ha un costo di 28.050 euro.

Senza il finanziamento, ma con la permuta o la rottamazione di un veicolo posseduto da almeno un anno, il prezzo è di 24.550 euro, che scende fino a 23.050 euro con la rateazione: in tutto sono 5.000 euro in meno.

Versando un anticipo di 6.313,1 euro, seguono le rate mensili, ma le prime due non si pagano: a partire da settembre ci sono 57 rate da 199 euro (TAN 8,25%, TAEG 9,61%), con 3,5 euro di spese mensili incluse.

La maxi rata finale è pari a 12.628,25 euro, per un massimo di 50.000 km e 0,1 euro di costo in caso di esubero chilometrico, se al termine si dovesse restituire la vettura. Negli importi sono inclusi anche Identicar e Tyre Insurance.

Vantaggi

Se già per la 500X l’anticipo non è particolarmente alto, Fiat aggiunge ai vantaggi anche la prima rata a settembre, per un periodo estivo senza altri pagamenti: un’offerta che ricorda quelle dei tempi del lockdown. Nell’esempio sono compresi anche alcuni servizi.

Svantaggi

L’offerta è valida solo con permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno un anno, e si attende a breve la nuova 600.

In sintesi