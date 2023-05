Spunta la prima foto della Fiat 600, l’erede della 500X. Il nuovo crossover compatto della Casa italiana è stato ripreso in Germania nel corso di alcuni test senza camuffature.

Si tratta quindi di un’occasione importante per vedere da vicino come sarà lo stile della nuova Fiat, attesa al debutto entro fine 2023 con motorizzazioni termiche ed elettriche.

Stile tradizionale (con l’ispirazione dell’Avenger)

La Fiat 600 visibile nella foto dell'Ansa presenta sui fianchi l’adesivo “More Amore” che lascia pensare a un prototipo impiegato per un servizio fotografico o per le riprese di un qualche video promozionale. Per il resto, la colorazione arancione rende immediatamente riconoscibile la vettura, che sembra mantenere le proporzioni dell’attuale 500X.

Il cofano appare leggermente più slanciato, mentre l’abitacolo sembra più grande, con una vetratura in parte squadrata che ricorda quella della Jeep Avenger, con cui la 600 condividerà la piattaforma CMP e lo stabilimento polacco di Tychy. La coda si distingue per lo spoiler nero integrato nel tetto e per i fanali rettangolari, molto simili – come quelli circolari anteriori – al modello attuale.

Fiat 600, le foto spia

Non si riesce a vedere dentro l’abitacolo, ma dalle foto spia dei precedenti mesi sappiamo che la nuova Fiat potrà contare su un infotainment di nuova generazione e su una strumentazione di bordo ripresa – molto probabilmente – dalla “cugina” Jeep.

Elettrica e a benzina

Riguardo alle motorizzazioni, Fiat non ha ancora annunciato nulla di ufficiale. Il legame con l’Avenger - e con la controparte firmata Alfa Romeo in arrivo nel 2024 - comunque rende attendersi un motore elettrico anteriore da 156 CV e un’autonomia vicina ai 400 km.

Fiat 600, il render di Motor1.com

Inoltre, esattamente la Jeep, dovrebbe essere prevista una variante a benzina con il 1.2 turbo a tre cilindri da 101 CV. Il listino potrebbe essere un po’ più contenuto dell’Avenger, con una versione base a benzina venduta circa 22-23.000 euro.

In ogni caso, la foto senza camuffature fa capire come la presentazione sia molto vicina. Attendiamo quindi le prossime mosse di Fiat per capire tutti i dettagli sulla 600.