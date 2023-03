La Fiat 600 (nome ancora da confermare) esce di casa e inizia i test in mezzo alla neve. Il crossover destinato a raccogliere l'eredità della 500X è stato così fotografato durante fredde scorribande nel Nord Europa e, anche se la carrozzeria è completamente camuffata (in alcuni punti si riesce comunque a vedere la verniciatura rossa) emergono succosi dettagli.

Le foto spia che vi mostriamo infatti non riescono a nascondere un frontale caratterizzato da proiettori circolari - tipica firma della "famiglia" 500 - e soprattutto gli interni. I nostri fotografi sono infatti riusciti a immortalare parte dell'abitacolo della Fiat 600.

Sembra proprio lei

Ad un primo sguardo, il look ricorda proprio quello della 500X. E analizzando bene i dettagli si scoprono tante altre analogie col modello attuale, a partire dal disegno circolare dei fari anteriori. Stesso discorso per la fanaleria posteriore di forma rettangolare che è molto simile a quella della 500X, mentre le fiancate appaiono leggermente più massicce e muscolose.

Fiat 600, le foto spia del frontale Fiat 600, il posteriore Fiat 600, gli interni

Guardando nell’abitacolo si può vedere un display dell’infotainment a sbalzo (forse da 10”) con la tipica schermata di Apple CarPlay, mentre davanti al guidatore c’è un nuovo quadro strumenti che sembra essere un’evoluzione di quello presente sulla 500X disponibile in concessionaria.

Sarà anche elettrica?

Naturalmente, è ancora presto per avere informazioni ufficiali sulle motorizzazioni. È probabile, comunque, che nel listino troveremo versioni mild hybrid a benzina (forse anche diesel) in linea con le normative Euro 7 per dare la massima longevità possibile al modello.

Fiat 600, il render di Motor1.com

Non è escluso che Fiat proponga anche delle varianti ibride plug-in, mentre in un secondo momento potremmo vedere una 600 completamente elettrica. Secondo i primi rumors, infatti, il crossover dovrebbe basarsi sulla nuova generazione della piattaforma CMP, la stessa utilizzata per la Jeep Avenger. Ecco perché anche la 600 potrebbe ricevere il motore elettrico da 156 CV e la batteria da 54 kWh per un’autonomia intorno ai 400 km.

Ma per avere le conferme ufficiali bisognerà aspettare qualche mese: il debutto della 600 è infatti previsto verso la fine del 2023, facendola rientrare nella lista di novità Fiat previste per il 2023.