A settembre inizierà la produzione della Spectre, la prima Rolls-Royce elettrica della storia. Ma il futuro del brand di Goodwood potrebbe non essere solo a batteria. Il ceo Torsten Muller-Otvos guarda con interesse anche alla tecnologia a idrogeno per i modello del domani.

In particolare, Rolls-Royce si concentrerebbe sulle soluzioni fuel cell, un tipo di alimentazione reso popolare da Toyota e impiegato anche da BMW su una serie speciale di iX5.

Muller-Otvos ha manifestato il suo interesse per l’idrogeno nel corso di un’intervista ad Autocar, sottolineando vantaggi e svantaggi di una tecnologia che, al momento, è ancora qualche passo indietro rispetto a quella elettrica:

“Credo che il modo più efficiente per impiegare l’idrogeno non sia quello di ‘bruciarlo’ in un motore termico. Piuttosto, trovo molto più utile il funzionamento fuel cell. È chiaro che prima vedere una Rolls-Royce di questo tipo dovranno realizzarsi diverse condizioni, ma è un’alternativa all’elettrico puro che stiamo valutando”.