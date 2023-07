Molti conoscono i grandi musei dell'auto che si trovano in Germania; c'è l'imbarazzo della scelta tra Audi, BMW, Mercedes, Porsche... La collezione dei più grandi tesori Volkswagen si trova presso lo "Stiftung AutoMuseum Volkswagen" nei dintorni di Wolfsburg.

Qui, nel poco appariscente museo della fabbrica, si possono ammirare su 5.000 metri quadrati oltre 130 veicoli speciali. I nostri colleghi di Motor1.com Germania ci raccontano dieci esemplari molto speciali che vale la pena conoscere e sicuramente impressioneranno anche gli intenditori del marchio.

Volkswagen EA 47-12 (1955/56)

Questo prototipo si chiama Volkswagen EA 47-12 e ricorda la leggendaria Karmann Ghia, non senza motivo: dopo l'accordo del 1953, a Karmann è concesso di costruire 15 prototipi di una quattro posti dallo stile simile. Il design e il lavoro di artigianato sono svolti dalla Ghia di Torino. A Wolfsburg si può ammirare il numero 12 del progetto EA 47, che non entrò mai in produzione.

Volkswagen Ghia Aigle Coupé (1956)

A metà degli Anni '50 Giovanni Michelotti è il capo progettista della Ghia-Aigle Suisse S.A., una filiale indipendente della Carrozzeria Ghia. È lui a disegnare questa splendida piccola auto sportiva che si vede nella foto (la Volkswagen Ghia Aigle Coupé), di cui sono stati prodotti solo due esemplari.

Inoltre, la parola "sportiva" è da intendersi in termini relativi: la base tecnica è il telaio di un Maggiolino, dove il boxer da 30 CV dell'epoca raggiunge i 50 CV grazie a un compressore MAG. L'impianto frenante deriva dalla Porsche 356.

Volkswagen EA 128 (1963)

In un certo senso, la Volkswagen EA 128 è la nonna della Phaeton. All'inizio degli anni '60, Volkswagen fa sviluppare da Porsche questa berlina lunga 4,70 metri e pesante 1,2 tonnellate. Nella parte posteriore c'è un motore boxer a sei cilindri con una capacità di 2,0 litri e 90 CV. Una potenza sufficiente per raggiungere una velocità massima di 160 km/h.

Il boxer è un derivato del motore della 911. Le sospensioni indipendenti hanno barre di torsione longitudinali all'anteriore, come nella 911, e bracci di controllo longitudinali al posteriore.

Volkswagen EA 272 (1972)

Nel 1973 con la Passat, derivata dalla prima Audi 80, Volkswagen passa alla trazione anteriore e al raffreddamento ad acqua. Ma si seguono anche altri approcci, almeno formalmente, come dimostra il prototipo EA 272 del 1972, con un motore EA 288 a quattro cilindri in linea installato trasversalmente, una cilindrata di 1,3 litri e 55 CV.

Il design è curato da Pininfarina. Tuttavia, presumibilmente per ragioni di costo, si decide di utilizzare un'Audi 80 derivata con un portellone di Giugiaro e un motore montato longitudinalmente (i motori trasversali saranno introdotti solo con la terza generazione della Passat, nel 1988).

Puma Coupé (1979)

Quando sentiamo la parola Puma, pensiamo a Ford, ma solo nel 1995 la casa americana acquista il nome Puma per la sua auto sportiva. Gli intenditori di Volkswagen, infatti, pensano a qualcos'altro. In Brasile, Puma è una casa automobilistica indipendente che costruisce auto sportive con la tecnologia a due tempi di DKW. Poi passa al telaio della Volkswagen Karmann-Ghia e, dopo la fine della Karmann-Ghia nel 1974, alla Brasilia.

La Puma GT che è al museo appartiene all'anno di maggior successo, il 1979 (oltre 3.500 vetture costruite). La sua slanciata carrozzeria è realizzata in plastica e la motorizzazione è quella del Maggiolino.

Volkswagen T3 Traveller Jet (1979)

La Volkswagen T3 che si trova allo Stiftung AutoMuseum Volkswagen è una show car basata sul successivo T3 Transporter. Dotata di aria condizionata, TV e sei poltrone in pelle (quattro delle quali rivolte verso la parte posteriore), anticipa la lussuosa VW T3 Caravelle del 1981. Il motore è un boxer a quattro cilindri da 1,9 litri con raffreddamento ad aria e 90 CV.

Volkswagen Chico (1992)

Già nel 1975, Volkswagen pensa a un'auto al di sotto della Polo: la Chicco. Nel museo si trova accanto alla Chico del 1992, una piccola city car con quattro porte a battente e trazione ibrida.

Per essere più precisi, è equipaggiata con un motore a due cilindri in linea con 636 centimetri cubici di cilindrata e 34 CV più un motore elettrico asincrono. Una potenza sufficiente per raggiungere una velocità massima di 131 km/h. Sono esistono tre prototipi e nel 1998 arriva la Lupo.

Volkswagen Corrado Roadster (1993)

Dal 1988 al 1995, la Karmann di Osnabrück costruisce la Volkswagen Corrado, ma solo come coupé. Poi all'inizio degli Anni '90 produce anche due roadster.

La capote della biposto può essere azionata solo manualmente, ma anche essere abbassata completamente. Tuttavia, il bagagliaio rimane completamente utilizzabile. A differenza della Coupé, dove uno spoiler posteriore si estende automaticamente a partire da 120 km/h, qui c'è un deflettore fisso.

Volkswagen Track Touareg I W12 (2001)

La prima Touareg arriva nel 2002, ma questa unità esposta al museo è del 2001. Costruita a scopo sperimentale, questa Touareg è dotata di cingoli, relativamente facili da montare, e ruote di scorrimento chiuse in gomma che pesano 100 chilogrammi per ogni lato dell'auto. La vettura è stata testata da Volkswagen per verificarne l'idoneità come veicolo da pista e da sci di fondo.

Volkswagen XL Sport (2014)

Alcuni ricorderanno ancora l'estremamente economica XL1, costruita in una piccola serie. La sorella nasce con il supporto di Ducati, che nel 2012 entra a far parte del Gruppo Volkswagen. La XL Sport pesa solo 890 kg, è più lunga della XL1 di 40 centimetri, più larga di 20 cm e con un passo maggiore di 20 cm. La base è lo spaceframe dell'Audi R8, ha cerchi da 18 pollici con freni in ceramica e motore V2 Ducati da 200 CV.

Volete fare una visita?

L'AutoMuseo Volkswagen si trova in Dieselstraße 35 (parcheggio Lerchenweg) nel 38446 di Wolfsburg.

È aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 17.00. Il biglietto d'ingresso ordinario costa 9 euro, il ridotto 6 euro e il biglietto famiglia costa 25 euro. Le visite guidate per gruppi fino a 25 persone sono disponibili su prenotazione.