Dopo il debutto statico a ottobre 2022 la Polestar 3 si prepara a muovere i primi passi al Goodwood Festival of Speed 2023, dove percorrerà la mitica collina in compagnia di supercar da tutto il mondo. E della sorella Polestar 5, la berlina quattro porte già vista lo scorso anno alla kermesse inglese e pronta correre nuovamente, mostrando ancora più dettagli dello stile (quasi) definitivo.

Elettriche di potenza

Solitamente percorsa da potentissimi modelli con rabbiosi motori a combustione da anni ormai la collina di Goodwood è viene percorsa da sempre più auto elettriche che, per quanto riguarda i meri numeri, nulla anno da invidiare a esotiche supercar.

La Polestar 2 al Goodwood Festival of Speed 2023

Come la Polestar 3 che nella versione di base eroga 489 CV e 840 Nm, mentre se "vestita" con il Performance Pack conta su 517 CV e 910 Nm. In entrambi i casi la velocità massima è di 210 km/h, mentre lo 0-100 km/h è questione di 5" per la prima e di 4,7 per la seconda.

Fa ancora meglio la Polestar 5: 884 CV di cattiveria silenziosa che ancora tace per quanto riguarda le prestazioni pure, ma che potrebbe vedersela senza problemi con la Porsche Taycan Turbo S e i suoi 2,8" per passare da 0 a 100 km/h. La berlina elettrica tornerà sulla Goodwood Hill dopo il debutto dell'anno scorso e si mostrerà ancora una volta camuffata, con un travestimento differente rispetto a quello sfoggiato nel 2022. Il suo debutto ufficiale è previsto per il 2024.

La Polestar 5 al Goodwood Festival of Speed 2023

Infine nello stand Polestar al Goodwood Festival of Speed 2023 ci sarà posto anche per Polestar 2 BST 230, edizione in produzione limitata della berlina elettrica svedese, mossa una coppia di motori elettrici per un totale di 476 CV.