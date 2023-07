A 30 anni dalla scomparsa la De Tomaso Pantera ha ancora schiere di appassionati in tutto il mondo, specialmente in quel di Modena dove è nata e opera la Ares Modena, "mamma" della Panther ProgettoUno, sportiva pura ispirata nelle forme proprio alla GT nata negli anni '70.

Un progetto nato nel 2019 ed evoluto negli anni fino ad arrivare a oggi con la Panther Evo, completamente reinterpretata e perfezionata dagli ingegneri e designer di Ares Modena, per creare un'auto - per usare le parole dell'atelier - "ancora più moderna e dinamica". Vediamo come.

Come in passato

I richiami alla De Tomaso Pantera si notano fin da subito: dal muso a cuneo ai fari a scomparsa passando per le griglie sistemate sopra il vano motore. Un omaggio alla vettura originale ma non solo: la loro presenza infatti permette al calore di dissiparsi il più in fretta possibile, generando anche carico aerodinamico. Una doppia funzione che rientra in una cura aerodinamica ancora più spinta rispetto al passato.

La carrozzeria - in fibra di carbonio lavorata a mano - poggia su grossi cerchi da 20" all'anteriore e 21" al posteriore con disegno dedicato. Al posteriore si trova poi lo scarico in acciaio a X-pipes capace di esaltare il suono del V10 di origine Lamborghini.

All'interno la Ares Panther Evo riprende ancora una volta la Pantera con rivestimenti in Nappa, Alcantara e fibra di carbonio, quest'ultima utilizzata anche per i gusci dei sedili. Al centro del tunnel si trova la leva del cambio con griglia ad H, lo stesso già visto sulla Panther ProgettoUno.

Il V10 al centro

Una trasmissione - battezzata LCME - ideata da Ares Modena che permette di provare le stesse sensazioni di un cambio manuale, agendo però su un doppia frizione a 7 marce, gestibile anche tramite classiche palette al volante.

Un sistema che unisce le ruote posteriori al motore V10 aspirato di 5,2 litri derivato dalla Lamborghini Huracan, portato a 650 (a 8.250 giri) capace di far passare la Panther Evo da 0 a 100 km/h in 3,1" e farle raggiungere i 325km/h di velocità massima.