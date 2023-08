Come ogni anno, più ci avviciniamo alla settimana di Ferragosto, più ci imbattiamo in notizie di auto spettacolari che andranno all'asta. L'Assunzione di Maria non c'entra nulla ovviamente, è che negli stessi giorni si tiene l'evento statunitense più importante nel mondo del collezionismo d'auto, l'unico che mette insieme così tante vendite incredibili.

Parliamo del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, che ogni anno si tiene in California (a Pebble Beach, appunto) durante la settimana che qui in Italia coincide con Ferragosto. Come da tradizione, in quei giorni a Monterey (a pochi chilometri da Pebble Beach) si tengono le aste d'auto più prestigiose d'America. E la Ferrari che vedete in queste foto è una delle protagoniste dell'asta che RM Sotheby's terrà il 17 agosto.

La Ferrari di Keith Richards

Rock 'n Roll e auto spettacolari vanno a braccetto da sempre. Nick Mason (Pink Floyd), Kid Rock, James Hetfield (Metallica) ed Eric Clapton sono solo alcuni dei più famosi collezionisti. Anche Keith Richards, co-fondatore dei Rolling Stones, è noto per essere un fanatico delle quattro ruote.

La Ferrari Dino che vedete nelle foto è uscita dalla fabbrica il 10 febbraio 1972, con il numero di telaio 03354. Rifinita in Argento Metallizzato con interni in pelle Nero Connolly, era un modello con specifiche USA che Richards ha ritirato in California nel giugno di quell'anno.

La Ferrari Dino 246 GT (1972)

Tre anni dopo, Richards ha spedito la supercar in Inghilterra e le ha dato la targa locale (GYL 157N). Secondo le informazioni disponibili, il chitarrista l'ha utilizzata durante i tour europei dei Rolling Stones, percorrendo più di 40mila chilometri nel decennio successivo.

Dai Rolling Stones ai Prodigy

La Ferrari Dino di Richards è stata poi venduta in Giappone e ha fatto parte di una collezione privata fino al suo ritorno in Europa nel 2014. La supercar è stata successivamente acquistata da un altro famoso musicista, Liam Howlett, co-fondatore dei Prodigy.

Tra il 2015 e il 2018 la Dino è passata di nuovo di mano e ha ricevuto un restauro da quasi 80mila euro. Nonostante abbia avuto altri due proprietari, è rimasta in ottime condizioni, con colori e interni originali, cerchi in lega Cromadora e pneumatici Michelin XWK.

RM Sotheby's stima che sarà venduta a un prezzo compreso tra i 360.000 e 450.000 euro, e voi?