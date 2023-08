La Battista è stato solo l'inizio della transizione elettrica di Pininfarina. L'hypercar con quattro motori elettrici e 1.900 CV ora ha una "sorella", una roadster 100% a zero emissioni che mantiene lo stesso livello di prestazioni aumentando ulteriormente il tasso di ricercatezza ed esclusività.

Presentata alla Monterey Car Week, la B95 è la prima hypercar elettrica senza tetto. Ne saranno prodotte solo 10 con prezzi intorno ai 4,5 milioni di euro.

La Barchetta del futuro

L'estetica mozzafiato della B95 è caratterizzata da uno stile da Barchetta, ma con un design che guarda al futuro. Sulla Pininfarina, infatti, è presente comunque un parabrezza regolabile elettricamente, che ottimizza il flusso d'aria migliorando il comfort degli occupanti. Insieme alla vettura, vengono forniti dei caschi dello stesso colore della carrozzeria.

Pininfarina B95

A proposito di colori, l'esemplare presentato a Monterey presenta una livrea bicolore Bronzo Superga e Giallo Arneis, con cerchi da 20" all'anteriore e 21" al posteriore verniciati di nero che lasciano intravedere le pinze dei freni in carboceramica in giallo brillante.

Pininfarina B95, gli interni

Gli interni della B95 ricordano quelli della Battista, combinando due schermi ai lati del volante con una piccola unità centrale che funge da quadro strumenti. Il cruscotto in fibra di carbonio crea un effetto fluttuante, mentre i rivestimenti in pelle marrone comunicano un'aria di grande lusso.

Dato il numero limitato di B95 prodotte, è lecito aspettarsi infinite possibilità di personalizzazione.

Emozioni fortissime

Sotto pelle, la B95 condivide molte componenti della Battista. Infatti, il pacco batteria è lo stesso da 120 kWh della prima hypercar elettrica di Pininfarina, con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. La potenza complessiva, quindi, è sempre di 1.900 CV e 2.360 Nm, mentre lo scatto 0-100 km/h è inferiore ai 2 secondi e la velocità massima sfiora i 350 km/h.

Automobili Pininfarina B95

Non ci sono dati ufficiali per l'autonomia, anche se dovrebbero essere confermati i circa 450-500 km della Battista. Per quanto riguarda la ricarica, invece, la B95 accetta fino a 270 kW in corrente continua, passando così dal 20 all'80% in 25 minuti.

Come detto, ogni B95 avrà un prezzo di partenza di circa 4,5 milioni di euro, con consegne previste a partire dal 2025.