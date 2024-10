Che Michael Jordan sia un grande appassionato di auto lo sappiamo da tempo. Nella sua collezione trovano spazio alcune tra le Ferrari più esclusive di sempre, come la Daytona SP3, la 812 Competizione e la J50.

Alla lista di "cavalli italiani" dell'ex stella dei Chicago Bulls si è aggiunta di recente la Pininfarina Battista, l'hyper-GT elettrica da 1.903 CV. Anche in questo caso, Jordan non è stato banale, commissionando alla Casa una one-off chiamata "Targamerica" e vista per la prima volta lo scorso agosto alla Monterey Car Week.

L'omaggio all'Avvocato

A dare l'annuncio della speciale consegna è stata Pininfarina stessa sui propri canali social. Nel post pubblicato su Facebook, è immortalato il momento in cui Michael Jordan (il migliore giocatore NBA di sempre) riceve le chiavi del suo nuovo gioiellino, personalizzato in ogni aspetto.

La Targamerica si distingue per l’assenza del tetto e richiama nello stile la Ferrari Testarossa Spider, la celebre V12 creata appositamente per Gianni Agnelli.

Questo intervento non altera le linee originali della Battista, pur avendo richiesto significativi adeguamenti strutturali per mantenere le prestazioni della Battista di serie. L'auto riprende i colori della Testarossa Spider, con una carrozzeria in Argento Liquido arricchita da dettagli in Iconica Blu, presenti soprattutto nella parte inferiore.

Anche l’ala posteriore attiva mantiene lo stile della versione originale, ma con una novità: il lato inferiore è rifinito a mano in Iconica Blu, un’esclusiva per questo modello.

C'è anche un vano portasigari

Il livello di personalizzazione della Pininfarina è stato definito in stretta collaborazione con il proprietario.

Sulla Battista troviamo i cerchi in lega a cinque razze ispirati alla Testarossa di Agnelli, dotati di fori triangolari vicino al mozzo, che hanno messo a dura prova gli ingegneri di Pininfarina per garantire la sicurezza.

Pininfarina Battista Targamerica Gli interni della Pininfarina Battista Targamerica

Un altro dettaglio inedito è il vano portasigari tra i sedili, completo di umidificatore e illuminazione variabile a seconda della modalità di guida.

Per il resto, la Battista Targamerica mantiene il powertrain elettrico con quattro motori da 1.903 CV e 2.340 Nm, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi e di raggiungere una velocità massima di 350 km/h.

Il prezzo? Non è stato comunicato, ma di sicuro è superiore ai 3,2 milioni di euro necessari per mettersi in garage una Battista "base".