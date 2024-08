Automobili Pininfarina è stata tra le protagoniste assolute della Monterey Car Week conclusasi pochi giorni fa. Durante la rassegna californiana, l'atelier italiano ha presentato tre hypercar esclusive e tra queste c'è una Battista personalizzata e unica nel suo genere.

Intitolata "Un pezzo di Cambiano in California", questa one-off omaggia il suo luogo di nascita con una serie di dettagli unici, non solo estetici.

Personalizzata in ogni aspetto

Alcuni dettagli della vettura, come la livrea sull’alettone posteriore attivo, includono una mappa stilizzata della regione di Cambiano e il layout della linea produttiva della Battista. Questi motivi sono ripresi anche sulle targhette delle portiere, che riportano incise le scritte "Where Everything Starts" e "Fatto Con Amore in Italia".

Automobili Pininfarina Pininfarina Battista, la one-off dedicata a Cambiano

Tra le caratteristiche speciali di questa Pininfarina c'è addirittura il numero di telaio, che è stato personalizzato e che termina con "020", un riferimento diretto al codice postale di Cambiano (10020).

Inoltre, i sedili della Battista presentano per la prima volta il design monocromatico ispirato alla showcar B95, introdotta alla Monterey Car Week dell'anno precedente.

Le bellezze di Monterey

Dopo il debutto a Monterey, l’esemplare unico della Battista è stato trasferito nello showroom Automobili Pininfarina di Newport Beach in California, dove si è unito ad altri modelli per un evento speciale dedicato ai proprietari. In seguito, l’auto verrà consegnata al suo acquirente.

Automobili Pininfarina La parata di Pininfarina Battista a Monterey

Oltre a questa one-off, alla Monterey Car Week sono state presentate anche altre due vetture targate Pininfarina. Si tratta della B95 Gotham e della Battista Targamerica.

La Casa ha anche organizzato la prima parata ufficiale dei proprietari di Battista, con 10 esemplari che hanno sfilato lungo le strade panoramiche della penisola californiana.