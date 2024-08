Alla Monterey Car Week c'è spazio anche per un'hypercar da cinema. Si tratta della Pininfarina B95 Gotham, un modello speciale nato dalla collaborazione tra la Casa italiana e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

La super sportiva da sogno viene mostrata all'evento The Quail il 16 agosto e per celebrare questo evento sono state rilasciate delle nuove foto scattate a Los Angeles insieme alla mitica Tumbler, l'auto usata da Batman nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

La filosofia di Bruce Wayne

Pininfarina dice che la B95 Gotham si ispira alle idee e alla visione di Bruce Wayne, l'alter ego di Batman, riflettendone la passione per l'elevata innovazione, la tecnologia sostenibile e l'eleganza.

Automobili Pininfarina Automobili Pininfarina B95 Gotham insieme alla Tumbler di Batman

In effetti, guardando l'hypercar sono proprio questi i primi concetti che vengono in mente. Su di lei sappiamo già molte cose, a partire dalla piattaforma, condivisa con la Battista. Infatti, nel sottoscocca è installato un pacco batterie da 120 kWh che alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota.

La potenza complessiva è di 1.900 CV e 2.360 Nm, mentre lo scatto 0-100 km/h dichiarato è inferiore ai 2 secondi e la velocità massima tocca i 350 km/h.

Un mostro rarissimo

L'autonomia non è stata dichiarata, ma non dovrebbe essere distante dai 450-500 km della Battista. La velocità di ricarica, invece, raggiunge i 270 kW in corrente continua, con la possibilità di passare dal 20 all'80% in 25 minuti.

Automobili Pininfarina Automobili Pininfarina B95 Gotham, l'interno

Di B95 ne saranno prodotte solamente 10 con la Gotham che verrà realizzata in esemplare unico), tutti con un prezzo di partenza di 4,5 milioni di euro. Una cifra da prendere con le pinze, considerate le infinite possibilità di personalizzazione messe a disposizione da Automobili Pininfarina, capaci di far lievitare in modo più o meno importante il conto finale.