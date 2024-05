La Batmobile la conoscono (quasi) tutti. Nera come la notte, a volte con cofano smodatamente lunghi, altre con carrozzeria da carro armato, altre ancora basate su muscle car vintage. Ma quali auto guida Batman quando smette di panni del giustiziere mascherato per indossare quelli di Bruce Wayne, il suo alter ego?

Tra fumetti e film abbiamo visto di tutto, ora tocca ad Automobili Pininfarina che - grazie a un accordo con la a Warner Bros, Casa produttrice che detiene i diritti di Batman - ha lanciato due auto dedicate proprio a Bruce Wayne, basate sulle hypercar Battista e B95. E non si tratta di semplici concept. Entrambe si possono acquistare. Basta rientrare nella selezionatissima lista di clienti e prepararsi a staccare assegni a sei zeri.

Nere e silenziose

Sia la Battista sia la B95 sono disponibili in due differenti versioni: Gotham (come la città natale di Bruce Wayne) e Dark Knight. Naturalmente entrambe vestono di nero - non poteva essere altrimenti - con dettagli esclusivi e dedicati.

Le Pininfarina Battista e B95 Gotham si caratterizzano per finiture lucide in Argento Vittorio e il logo "F" in alluminio anodizzato e retroilluminato. I cerchi sono da 20" all'anteriore e 21" al posteriore, con lievi differenze tra i due modelli. All'interno domina la pelle marrone con impunture speciali.

Pininfarina Battista Gotham Pininfarina B95 Gotham

Le versioni Dark Knight invece hanno la carrozzeria in vernice lucida Nero Profondo e poggiano su cerchi lucidati in ceramica mentre l'abitacolo è rivestito in Alcantara e pelle nere, con cuciture a contrasto nere e oro.

A proposito di interni: la tecnologia è quella delle versioni di serie, arricchita dall'assistente vocale che riproduce la voce di Alfred Pennyworth, inseparabile maggiordomo di Bruce Wayne.

Meccanica e prestazioni non state modificate: 1.900 CV, 2.300 Nm di coppia, batteria da 120 kWh, 0-100 in meno di 2" e velocità massima di 350 km/h.

Pininfarina Battista Dark Knight Pininfarina B95 Dark Knight

Il prezzo della Automobili Pininfarina Battista è di 3,4 milioni di dollari (3,17 milioni di euro) per la Battista e 4,9 milioni di dollari (4,57 milioni di euro) per la B95 Hyper Barchetta.