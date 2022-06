"Vola come una farfalla, pungi come un'ape". Rubiamo la celebre frase di Muhammad Ali per parlare della McMurtry Speirling, una mini supercar che a guardarla suscita quasi tenerezza, ma non bisogna farsi ingannare dalle prime impressioni. Sotto le forme da baby Batmobile la monoposto nasconde infatti 1.000 CV - puramente elettrici - spremuti fino al midollo lungo la collina di Goodwood.

Il risultato è stato un cronometro fermato a 39,08", ovvero il miglior tempo di sempre per un qualsiasi veicolo visto in quel del Festival of Speed.

Un chilo, un cavallo

La monoposto emissioni zero, guidata dall'ex pilota di Formula 1 e IndyCar Max Chilton, ha così battuto di circa 0,8" il record stabilito nel 2019 da Romain Dumas nel 2019 al volante della Volkswagen ID.R, la super sportiva (anch'essa elettrica) detentrice anche del record sul giro al Nurburgring. E chissà che prima o poi anche la mini hyperca inglese prima o poi non possa cimentarsi col glorioso tracciato tedesco.

Anche perché le specifiche sono davvero da urlo: 1.000 CV di potenza e 1.000 kg di peso, per un rapporto potenza/peso di 1 CV/kg. Ci sono hypercar che sognano una tale caratteristica. Non aspettatevi però una velocità massima folle: la McMurtry Speirling infatti si ferma a 241 km/h, limitati elettronicamente per salvaguardare la carica delle batterie agli ioni di litio che, quando cariche al 100%, permettono di percorrere 483 km.

Pronta per la strada

Dopo il secondo debutto (da record) a Goodwood la McMurtry Speirling sembra essere pronta per la produzione in serie, confermata ai colleghi di Autocar dall'amministratore delegato dell'azienda Thomas Yates. Le specifiche tecniche rimarranno intatte, in più ci saranno luci anteriori e posteriori, tergicristalli e altri "dettagli" necessari per le auto che vogliono girare su strade aperte al traffico.

Al costo di poco più di un milione di euro si potrà così girare a bordo di una sorta di citycar: l'hypercar inglese è lunga appena 3,5 metri, larga 1,7 e alta 1,1 metri (43,3 pollici).