Come ogni anno i giorni attorno a Ferragosto sono quelli della Monterey Car Week. L'evento, in programma in California dal 9 al 18 agosto, chiama a raccolta le auto più lussuose del Pianeta per animare i suoi numerosi eventi come il Pebble Beach Concours d'Elegance; raduni esclusivi, come The Quail, A Motorsports Gathering; corse d'epoca alla Rolex Monterey Motorsports Reunion e aste automobilistiche di alto profilo, come quella di RM Sotheby's.

È così che in questi giorni la cittadina di Monterey, vicina al campo da golf di Pebble Beach, ospita alcune tra le persone più ricche del mondo (e le loro incredibili auto), mentre le Case approfittano sempre più di un evento come questo per presentare novità d'eccezione. Non c'è da stupirsi, quindi, se Lamborghini svelerà l'erede della Huracan. E non sarà da sola.

Le auto protagoniste

BMW

BMW sfrutterà la settimana di Monterey per anticipare il lancio negli Stati Uniti della M5. In vista del debutto commerciale, la casa tedesca ha preparato un esemplare unico, la M5 Pebble Beach Concours d'Elegance #1/1, che sarà messo all'asta il 18 agosto. La kermesse californiana farà anche da palcoscenico per il debutto mondiale della nuova BMW M5 Touring.

La BMW M5 per Pebble Beach 2024

Eccentrica Cars

Oltre alle auto dei costruttori più affermati, a Monterey ci saranno anche esemplari particolari come la Diablo Eccentrica, un restomod che riprende alcuni elementi dalle varie edizioni di Diablo prodotte tra il 1990 e il 2001, messa a punto dalla startup Eccentrica Cars.

Eccentrica Lamborghini Diablo Restomod

Hispano Suiza

La Hispano Suiza Carmen Sagrera è stata al Goodwood Festival of Speed di luglio e ora, ad agosto, verrà esposta davanti al pubblico di The Quail, l'esibizione limitata a 200 modelli che si svolge presso l’omonimo golf club e dove ci sarà anche Maserati. In esposizione ci sarà pure la Hispano Suiza Xenia Dubonnet del 1938.

Hispano Suiza Carmen Sagrera

Lamborghini

Il nome dell'erede della Lamborghini Huracan è ancora un mistero (sebbene si parli di "Temerario"), ma già possiamo anticipare che sotto il cofano ci sarà un powertrain plug-in basato su un nuovo V8 biturbo di 4 litri, con potenza che potrebbe arrivare oltre 900 CV. E la possibilità di muoversi nel silenzio dell'elettrico.

Lamborghini Huracan Hybrid, il render di Motor1.com

Maserati

Lo stesso giorno, il 16 agosto, Maserati presenterà la sua sopersportiva. Dovrebbe trattarsi della versione stradale più estrema della MC20. Più potente e leggera, rappresenterà "lo stato dell'arte delle prestazioni Maserati", ha anticipato la casa, e porterà su strada "soluzioni tecnologiche innovative e prestazioni aerodinamiche impressionanti".

Il teaser di Maserati

Pininfarina

Alla Monterey Car Week 2024 ci sarà anche Pininfarina che presenterà una one-off, probabilmente basata sulla hypercar Battista, anticipata da un teaser e la promessa di incarnare alla perfezione il motto di Automobili Pininfarina "Dream Cars, Made Real".

Il teaser della one-off di Automobili Pininfarina

Rimac

Non ci sono informazioni ufficiali, ma secondo quanto riportato da una fonte Rimac ad Auto Express, il brand potrebbe svelare qualcosa di nuovo il 12 agosto. Potrebbe trattarsi di una Nevera ancora più estrema, ma per esserne sicuri bisogna aspettare.

Rimac Nevera Time Attack

Il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2024

Il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach quest'anno si terrà il 18 agosto. L'elenco completo delle auto in gara è molto lungo, parliamo di oltre 150 modelli. Da segnalare, nella categoria "Wedge-Shaped Concept and Prototypes Class", Honda HP-X, la prima concept car moderna della Casa giapponese disegnata da Pininfarina e presentata per la prima volta al Salone dell'Auto di Torino del 1984.

Oggi, a distanza di 40 anni, è stata completamente restaurata e sarà la prima auto giapponese a partecipare all'evento americano.

L'edizione 2023 del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, lo ricordiamo, è stata vinta dalla Mercedes-Benz 540K Special Roadster del 1937 appartenente alla Patterson Collection di Louisville, Kentucky (USA).

Honda HP-X Concept 1984

Gli eventi della Monterey Car Week 2024

Venerdì 9 agosto

17:00-19:00, Monterey Car Week Kickoff (gratuito): una straordinaria collezione di auto da corsa storiche costeggia Alvarado Street a Monterey prima di gareggiare alla Rolex Monterey Motorsports Reunion.

Sabato 10 agosto

7:00, Monterey Pre-Reunion e Corkscrew Hillclimb

Domenica 11 agosto

7:00, Monterey Pre-Reunion e Corkscrew Hillclimb

Lunedì 12 agosto

10:00 - 17:00, Automobilia Collectors Expo, collezione di cimeli automobilistici

Dalle 16:00 alle 20:00, Porsche Monterey Classic Event e Central Coast Poker Rally

Martedì 13 agosto

Dalle 10:00 alle 14:00, Concours for a Cause

10:00 - 17:00, Automobilia Collectors Expo, esposizioni speciali

13:00-17:00, Classic Motorsports Monterey Kickoff Car Show (gratuito), centinaia di auto sportive classiche e automobili d'epoca ed esotiche si allineano lungo Lighthouse Avenue

Mercoledì 14 agosto

7:00, Rolex Monterey Motorsports Reunion, museo che si rianima con centinaia di auto da corsa e sportive storiche e d'epoca

10:00 - 15:00, Automobilia Collectors Expo

10:00 - 18:00, Pebble Beach Auctions, aste per i collezionisti

11:00 - 16:00, Astons on the Avenue (gratuito), in mostra le migliori Aston Martin di tutte le marche e modelli

Dalle 12:00 alle 17:00, The Little Car Show (gratuito), sfilata di mini, micro, veicoli elettrici, a vapore e veicoli d'epoca

18:00-22:00, Motorlux, evento a pagamento con auto da corsa d'epoca, aerei e supercar

16:00, Pebble Beach Motoring Classic (gratuito)

10:00 - 19:00, asta RM Sotheby's

Giovedì 15 agosto

7:00, Rolex Monterey Motorsports Reunion, per celebrare il 50esimo anniversario delle corse storiche a Monterey più di 400 auto autentiche sono in pista per gareggiare

7:00 - 12:00, Pebble Beach Tour D'Elegance (gratuito), oltre 150 partecipanti al concorso sfilano per la città

8:00, Mecum Monterey Auction, asta

9:00 - 16:30, Ferrari Owners Club Concours Carmel (gratuito), Ferrari d'epoca e contemporanee e moto italiane vengono giudicate in base all'originalità e alla funzionalità

9:00 - 15:00, Legends Of The Autobahn presentato da Continental Tire (gratuito), concorso d'eleganza tedesco ospitato dal BMW Car Club of America, dal Mercedes-Benz Club of America e dall'Audi Club of North America

9:00 - 17:00, Pebble Beach Classic Car Forum, conversazioni con leader e leggende del settore aperte al pubblico

9:00 - 18:00, Pebble Beach RetroAuto (gratuito), rari cimeli e oggetti da collezione in vendita

9:00 - 18:00, Pebble Beach Auctions, secondo giorno di esposizione per aste

9:00 - 18:00, Concours Village (gratuito), i visitatori possono esplorare le esposizioni

10:00 - 16:00, Prancing Ponies Women's Car Show (gratuito), car show con hyper, classiche, muscle, sportive ed elettriche di proprietà femminile. Il ricavato sostiene la missione della Prancing Ponies Foundation di "Creare donne leader una ragazza alla volta".

10:00 - 16:00, Asta RM Sotheby's

Venerdì 16 agosto

7:00 - 15:00, Werks Reunion Monterey (gratuito), esposizione di Porsche classiche e attuali

7:00, Rolex Monterey Motorsports Reunion, oltre 400 auto da corsa storiche gareggiano per tutto il giorno

Ore 8:00, Asta Mecum Monterey

Dalle 9:00 alle 16:00, The Quail, A Motorsports Gathering, a pagamento si possono ammirare rare collezioni di autom e moto

9:00 - 17:30, Pebble Beach Classic Car Forum, conversazioni con leader e leggende del settore

9:00 - 18:00, Pebble Beach RetroAuto (gratuito), 2° giorno

9:00 - 18:00, Concours Village (gratuito), 2° giorno

9:00 - 21:00, Pebble Beach Auctions, 3° giorno

10:00 - 16:00, Asta RM Sotheby's

Mezzogiorno - 17:00, Pacific Grove Rotary Concours Auto Rally (gratuito), segue un percorso panoramico lungo la magnifica costa di Pacific Grove e Pebble Beach

Ore 17:00, Serata di Gala dell'Opera del Concorso Italiano

Sabato 17 agosto

7:00, Rolex Monterey Motorsports Reunion, 4° giorno

8:00 - 13:30, Concours d'Lemons (gratuito), concorso dedicato all'eccentricità nel mondo dell'auto

Ore 8:00, Asta Mecum Monterey : 3° giorno - Una gamma di automobili, da classiche anteguerra e muscle car d'epoca a modelli esotici di lusso e di alta gamma, supercar moderne e molto altro, insieme a circa 100 motociclette d'epoca e d'epoca.

9:00 - 18:00, Pebble Beach RetroAuto (gratuito): 3° giorno

9:00 - 21:00, Pebble Beach Auctions

9:00 - 17:30, Pebble Beach Classic Car Forum, 3° giorno

9:00 - 18:00, Concours Village (gratuito), 3° giorno

10:00 - 15:00, Concorso Italiano, incentrato su circa 1.000 auto e moto italiane

10:00 - 16:00, Asta RM Sotheby's

1-6 pm, Exotics on Broadway (gratuito), presenta alcune delle auto più rare del nostro tempo. Il marchio in evidenza del 2024 sarà Koenigsegg Automotive AB

14:00-22:00, Monterey Motorsports Festival, offre agli appassionati l'opportunità di partecipare a workshop, simulatori di corse, interviste e sessioni di autografi con personalità del mondo dell'auto

16:00-19:00, Ferrari Event at The Barnyard, raduno di Ferrari d'epoca

Domenica 18 agosto

9:00 - 18:00, Pebble Beach RetroAuto (gratuito), 4° giorno

9:00 - 18:00, Concours Village (gratuito), 4° giorno

10:30 - 17:00, Pebble Beach Concours d'Elegance, gli esperti criticano l'eleganza, il merito tecnico e la storia delle partecipanti

7:00, Monterey Pre-Reunion e Corkscrew Hillclimb