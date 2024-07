La nuova BMW M5 sta per arrivare anche negli Stati Uniti. La Casa tedesca, infatti, ha scelto il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach di agosto per presentarla al grande pubblico d'Oltreoceano e per l'occasione, in collaborazione con l'organizzazione stessa e alcune proprie divisioni interne, ha dato vita a una one off unica.

La berlina arancione che vedete in queste foto, infatti, si chiama BMW M5 Pebble Beach Concours d'Elegance #1/1 ed è stata allestita con oltre 57.000 dollari di optional (circa 52.500 euro al cambio attuale), inclusa la speciale verniciatura arancione opaca. Sarà messa all'asta durante l'evento il 18 agosto, intanto scopriamola.

Una BMW M5 davvero unica

La prima BMW M5 di nuova generazione dedicata al mercato statunitense è un progetto sviluppato in collaborazione tra BMW M, BMW Individual e il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach.

In base a quanto dichiarato dalla Casa stessa, resterà l'unica nuova M5 verniciata in Frozen Orange Metallic, una tinta ideata solo per lei e destinata a essere eliminata dopo la produzione di questa vettura.

BMW M5 Pebble Beach Concours d'Elegance #1/1, il posteriore

Oltre al colore, i designer hanno scelto di apportare altre modifiche stilistiche, come per esempio i cerchi con finitura arancione e le pinze dei freni carboceramici verniciate in oro opaco.

All'interno, poi, sono stati installati degli inediti sedili rifiniti in pelle Kyalami Orange e Silverstone, mentre sui poggiatesta è stato impresso il logo Pebble Beach Concours insieme al simbolo "#1/1", stampato anche sul cruscotto e sui battitacco.

BMW BMW M5 Pebble Beach Concours d'Elegance #1/1, i poggiatesta BMW BMW

Essendo un esemplare unico molto speciale, la #1/1 è stata dotata di una serie di optional unici. Tra questi, per esempio, il pacchetto Driving Assistant Professional, che comprende l'intero pacchetto di assistenti alla guida, come il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e l'assistente alla guida totalmente autonoma sotto le 40 miglia orarie (64 km/h).

Insieme, poi, è stato aggiunto anche il pacchetto Executive, che include elementi come la griglia frontale illuminata, i sedili ventilati e le tendine per i finestrini posteriori, e il pacchetto Carbon che aggiunge il tetto in carbonio, le calotte degli specchietti in carbonio e uno spoiler in carbonio.

BMW BMW M5 Pebble Beach Concours d'Elegance #1/1, il cruscotto

Sa come andare veloce

Parlando di dinamica, invece, a livello di guida i progettisti hanno scelto di installare il pacchetto M Drive Professional, che aggiunge due modalità specifiche per la pista - Dynamic e Dynamic Plus - per sfruttare al meglio il sistema ibrido, insieme al pacchetto M Driver's, che aumenta la velocità massima limitata elettronicamente a oltre 300 km/h e consente di frequentare una corso di guida veloce di un giorno presso il Performance Center di BMW.

La #1/1 sarà esposta presso lo stand della Gooding & Company (la casa d'aste incaricata della vendita) a Pebble Beach durante la Monterey Car Week in scena a partire da mercoledì 14 agosto.

La casa d'aste venderà l'auto venerdì 16 agosto e tutti i proventi superiori al prezzo di listino BMW andranno in beneficenza. Non sono ancora disponibili stime sul prezzo di vendita.

