BMW presenta la prima Serie 1 nel 2004, esattamente venti anni fa. Sebbene utilizzasse molte tecnologie della Serie 3, era un'altra cosa.

La prima generazione della BMW Serie 1 era composta dalle vetture compatte BMW E81 (berlina a 3 porte), BMW E82 (coupé), BMW E87 (berlina a 5 porte) e BMW E88 (cabrio). La generazione E81/E82/E87/E88 è stata prodotta dal 2004 al 2013 ed è talvolta indicata come E8x. Ricordiamo la sua storia.

Il design tra Rover e Bangle

Inizialmente, per la Serie 1 BMW prende in considerazione l'ipotesi di adottare il programma di design del previsto modello compatto Rover R30. In questo modo avrebbe risparmiato almeno alcuni investimenti dopo l'abbandono della Rover nel 2000. Tuttavia, la decisione finale che viene presa è quella di sviluppare la E8x parallelamente alla Serie 3 E90, lanciata nel 2005. La E8x condivide infatti circa il 60% dei componenti con la E90, tra cui sospensioni anteriori e posteriori, struttura, telaio, motori, trasmissione, hardware ed elementi elettronici.

Al Salone di Ginevra del 2002, la CS1 Concept anticipa il design della Serie 1, con Christopher Chapman responsabile del design esterno dei modelli a due volumi. I primi modelli di serie della Serie 1 - nella variante E87 a cinque porte a due volumi - debuttano invece al Salone di Parigi nel settembre del 2004.

La prima BMW Serie 1 viene sviluppata sotto la direzione del responsabile del design Chris Bangle, che non dimentica un accenno al progetto Rover R30, ma la dota di due elementi tipici BMW: la piega di Hofmeister sul finestrino laterale posteriore (una firma BMW dal 1961) e la linea cadente nella parte inferiore delle portiere.

BMW BMW Serie 1 (E87, 2004-2013)

Con una lunghezza iniziale di 4.227 mm e una larghezza di 1.751 mm, il modello a cinque porte entra nella classe delle compatte. Il passo di 2.660 mm è uguale per tutte le varianti.

Con l'aggiornamento del modello nella primavera del 2007, le dimensioni della cinque porte corrispondono a quelle della tre porte; visivamente, la linea dei finestrini della tre porte è ancora più piatta verso la parte posteriore rispetto a quella della cinque porte, ed entrambe le porte sono dotate di vetri senza cornice.

Il bagagliaio variabile ha una capacità da 330 a 1.150 litri e lo schienale del sedile posteriore abbattibile con rapporto 60:40 è di serie. Il modello a tre porte è progettato come quattro posti, ma può essere ordinato anche come cinque posti senza costi aggiuntivi.

BMW BMW Serie 1 (E87, 2004-2013)

La BMW Serie 1 deve la sua posizione unica nella classe delle compatte a due caratteristiche: la trazione posteriore e il motore a sei cilindri in linea.

All'inizio della produzione vengono offerti tre motori a benzina e due diesel a quattro cilindri (116i da 1,6 litri; 118i, 120i, 118d e 120d da 2,0 litri). Un anno dopo l'inizio della produzione, viene introdotta la 130i, un motore a sei cilindri in linea con una cilindrata di 3,0 litri e una potenza di 265 CV. A tutt'oggi rimane un punto di riferimento in termini di understatement.

Facelift, coupé e cabrio dal 2007

Con il facelift del marzo 2007, tutti i motori vengono rivisti e tutti i modelli ricevono il BMW Efficient Dynamics (ad eccezione della 116i, che è stata convertita in Efficient Dynamics nel settembre 2007). Tre nuovi motori vengono introdotti con il lancio della Coupé e della Cabrio nello stesso anno. Il sei cilindri 125i e il 135i sono utilizzati esclusivamente nelle varianti coupé e cabrio, mentre il 130i è riservato ai modelli a tre e cinque porte.

Il facelift del 2007 viene riconosciuto subito solo dagli intenditori: la vista frontale si differenzia principalmente per una presa d'aria più ampia con finiture orizzontali e fendinebbia rettangolari integrati. La versione bi-xeno dei fari è dotata di anelli luminosi con funzione di luce diurna.

BMW BMW 1° Coupé e Cabriolet

La vista posteriore è caratterizzata da una nuova grafica dei fari con tecnologia LED e da una grembiulatura posteriore più ampia. Vengono aggiunti gli specchietti retrovisori, le tasche integrate nelle portiere e le applicazioni cromate.

Serie 1 M Coupé: il top di gamma

La variante più potente della prima Serie 1 è la Serie 1 M Coupé con il motore turbo a sei cilindri in linea BMW N54 da 340 CV e 500 Nm, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti.

BMW BMW 1a M Coupé (2011/12) BMW BMW 1 M Coupé (2011/12) BMW BMW 1 M Coupé (2011/12)

Oltre al motore, la M Coupé presenta altre caratteristiche che la distinguono dai normali modelli della Serie 1. Tra queste, le sospensioni sportive leggere, l'assetto sportivo, il bloccaggio meccanico del differenziale (valore di bloccaggio variabile fino al 100 percento) e i cerchi in lega leggera da 19 pollici con pneumatici misti.

Il telaio presenta un allargamento della carreggiata di 60 mm sull'asse posteriore e di 40 mm sull'asse anteriore, che richiede anche un corrispondente allargamento dei parafanghi.

Ulteriori modifiche alla carrozzeria comprendono la grembiulatura posteriore modificata con uno spoiler e il frontale modificato con aperture di ventilazione per il sistema di raffreddamento supplementare. Nell'abitacolo, la vettura è dotata di rivestimenti in pelle e finiture interne in Alcantara, ciascuna con cuciture a contrasto.

La Serie 1 M viene prodotta solo nella versione coupé e anticipa la BMW M2. I primi modelli sono consegnati a maggio 2011, mentre la produzione termina nell'estate 2012. (in totale vengono realizzate 6.331 unità).

Dopo l'introduzione della seconda Serie 1 F20/F21 nel 2011, i modelli hatchback E81/E87 vengono gradualmente eliminati dal programma, mentre le coupé e le cabriolet E82/E88 vengono ancora prodotte fino al 2013, quando sostituiscono la Serie 2 F22/F23.

Tra il 2004 e il 2013 sono stati prodotti oltre un milione di esemplari della prima Serie 1.