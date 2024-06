Era il 29 marzo 1974 quando dallo stabilimento di Wolfsburg uscì la prima Volkswagen Golf: l’inizio di una saga leggendaria con oltre 37 milioni di unità vendute!

Quest’anno quindi si festeggiano i 50 della Golf e nello stabilimento di Osnabrück, da dove si sono sempre prodotte tutte le Golf cabriolet (l’ex-fabbrica Karmann per intenderci) e dove oggi viene prodotta la T-Roc Cabriolet, Volkswagen ha riunito tutte le Golf sportive più spettacolari, pezzi unici, concept, vetture da competizione e auto di serie, anticipando anche quelli che saranno i festeggiamenti per i 50 anni della Golf GTI, attesi per il 2026.

E tra tutte queste Golf, ne ho scelta una, la più rara di tutte quelle prodotte in serie...

5.000 Rallye Golf

Questa la conosciamo tutti, o quasi. Ne hanno fatte 5.000 e in Italia ne sono rimaste poche, ma la Rallye Golf da subito è stata considerata un oggetto di culto.

Parafanghi bombati come andava di moda alla fine degli anni ‘80 (grazie alla Lancia Delta!), fari rettangolari e un kit aerodinamico parecchio vistoso, considerando che si tratta pur sempre di una Golf II.

Ma il vero protagonista rimane il motore G60, ovvero il 1.8 della ma con l'aggiunta del compressore a chiocciola il cui condotto aveva proprio la forma di una "G", ma cilindrata ridotta da 1.781 a 1.760 cc, in modo da farla rientrare nella classe 1700, dotandola però di un intercooler più grande il leggero calo delle prestazioni dovuto alla minore cilindrata.

La stradale aveva la stessa potenza della GTI, 160 CV, ma per via della trazione integrale Syncro perdeva qualcosa in velocità (da 216 a 209 km/h) e in accelerazione (da 8,3 a 8,6 secondi nello 0-100).

La perla rara!

Prima di questo video, non l’avevo mai vista dal vivo e, in Volkswagen, sono stati piuttosto chiari nel definirla come la più rara delle Golf prodotte in serie.

Si chiama Rallye Golf G60 16V e il reparto Volkswagen Motorsport ne ha prodotte solo 12, e tutte con potenza che aumenta dai 160 CV della normale Rallye fino a 210 CV, con la velocità massima che tocca i 227 km/h.