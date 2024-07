Il restyling della BMW Serie 7 è già su strada. A riprenderlo è stato il canale Youtube NCars, che ha mostrato alcuni muletti dell'ammiraglia bavarese durante test in Spagna. Non si tratta della nuova generazione - l'attuale è stata presentata nel 2022 - anche se le modifiche alla carrozzeria sembrano importanti. Nel filmato infatti si possono vedere novità estetiche specialmente all'anteriore.

Assieme alla nuova BMW Serie 7 sono stati ripresi altri muletti della Casa tedesca, tutti rigorosamente camuffati.

Più classica

Concentrandoci sulla Serie 7 come detto i cambiamenti più importanti si notano al frontale, caratterizzato sembra da un doppio rene completamente ridisegnato e apparentemente ispirato a quello della Serie 5, con griglie più lunghe e strette. Addio quindi allo sviluppo verticale che tanto ha fatto discutere.

Le luci sembrano invece essere ancora divise, con elementi più sottili nella parte superiore, con cambiamenti maggiori destinati a quelle inferiori. I camuffamenti però in questo caso svolgono alla perfezione il loro lavoro, impedendoci di capire come saranno i gruppi ottici della nuova BMW Serie 7. In generale comunque le forme sembrano essere leggermente più tondeggianti rispetto alla generazione attuale.

Il video spia dei muletti BMW

I SUV

Come detto ad accompagnare la berlina bavarese ci sono altri muletti di SUV firmati BMW, tutti apparentemente ispirati alle forme della concept Neue Klasse X vista qualche mese fa. Dovrebbero essere le nuove generazioni di X5 e iX3, quest'ultima derivata direttamente dalla concept.

BMW Neue Klasse X

Naturalmente ancora non sappiamo quando verranno presentate le versioni definitive di Serie 7 restyling, nuova X5 e nuova iX3. Per quanto riguarda l'ammiraglia con ogni probabilità bisognerà attendere il 2025 inoltrato, mentre per il SUV medio elettrico ci aspettiamo il debutto verso l'inizio del prossimo anno. La nuova X5 invece potrebbe arrivare nel 2026.