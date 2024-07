Tra il 2025 e il 2027, BMW presenterà sei modelli basati sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Sappiamo già che l'architettura darà vita all'erede della Serie 3 e a una nuova X3, mentre sul resto della gamma non ci sono ancora informazioni precise.

Non è da escludere, però, che la Casa stia lavorando a una supercar pura, come sorta di erede dell'i8, ma completamente elettrica. Un modello che potrebbe somigliare tanto a quello ricostruito nel nostro render.

I precedenti

Secondo quanto raccolto dalle nostre spie, da qualche settimana sono iniziati i test in Germania su un prototipo dalle forme molto strane. Si tratterebbe di una filante coupé con assetto rialzato e con una serie di stilemi estetici già visti sui primi modelli basati sulla Neue Klasse.

Questo muletto non ha ancora un nome, ma il suo design sembra riprendere le forme della Vision M Next Concept presentata nel 2019, che aveva l'obiettivo di essere un omaggio all'indimenticata M1. Al tempo stesso, il look rialzato pare ispirarsi alla X Coupé Concept del 2001, che si basava sulla Z4 di allora.

Senza compromessi

Le caratteristiche di questa Neue Klasse Coupé sono ancora tutte da scoprire. Con ogni probabilità di tratta di una supercar elettrica, forse equipaggiata con quattro motori, uno per ogni ruota.

BMW Vision M Next Concept

Potrebbe essere la prima M creata sulla nuova architettura e sfruttare così le massime potenzialità della piattaforma stessa. A tal proposito, è da anni che si parla di una BMW da 1.360 CV, anche se tra le caratteristiche principali di questi nuovi modelli ci saranno pure la maggior efficienza e la miglior densità energetica rispetto alle batterie impiegate sulle auto attuali del Gruppo.

Motor1.com BMW Neue Klasse Coupé, il render di Motor1.com

Per saperne di più dovremo aspettare i prossimi mesi, mentre il debutto potrebbe avvenire probabilmente verso il 2027, quando i modelli più importanti (in termini di vendite, se non altro) creati sulla Neue Klasse saranno già usciti.