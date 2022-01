La BMW i8 si può considerare l’ultima vera supercar della Casa bavarese. Certo, nel corso degli anni non sono mancati dei modelli M sempre più potenti ed estremi come la M8 Competition, ma nessuna ha replicato lo spirito della i8, con due posti secchi e una posizione di guida bassissima.

A quanto pare, BMW starebbe lavorando su un'elettrica senza compromessi che potrebbe arrivare dal 2025 in poi. Ma andiamo con ordine.

Le basi ci sono

Il magazine australiano WhichCar ha avuto una lunga chiacchierata col direttore tecnico di BMW, Frank Weber. Nel corso dell’intervista, al dirigente tedesco è stato fatto notare che al momento la gamma non comprende un modello portabandiera come lo fu l’iconica M1. La risposta di Weber è stata immediata: “Non è vero, non abbiamo problemi a concepire un’auto emozionale basandoci sulla piattaforma Neue Klasse”.

BMW Vision M Next Concept

È possibile, quindi, che BMW stia effettivamente pensando di creare una supercar pura, ma di progetti concreti finora non se ne sono visti. Se non altro, però, l’architettura Neue Klasse sarà molto flessibile dato che verrà impiegata per realizzare praticamente tutta la prossima generazione di modelli elettrici, dalla Serie 2 all’X7.

Nessun progetto concreto

WhichCar si è spinto oltre immaginando alcune delle caratteristiche di questa supercar. Secondo la testata, potrebbe essere equipaggiata con quattro motori elettrici e potrebbe essere ricaricata al 100% in soli 5 minuti. Un dato che però messo giù così non comunica molto: rumors più vicini alla fantascienza che alla realtà.

Al tempo stesso, cambiando categoria, è improbabile che nei prossimi anni BMW realizzi una versione di serie della i Vision Circular Concept.

Il prototipo mostrato al Salone di Monaco a settembre 2021 era stato indicato da alcuni come possibile erede della i3: “Al momento un veicolo di questo tipo non è in programma – ha proseguito Weber durante l’intervista -. Tuttavia, siamo interessati alle compatte elettriche, tutte concepite secondo una visione di neutralità carbonica, la quale guiderà sempre di più lo sviluppo dei nostri nuovi prodotti”.