La Monterey Car Week è sempre più vicina. Dal 9 al 18 agosto, la città californiana diventerà la capitale mondiale del lusso e delle hypercar e a questo importante appuntamento non mancherà Rimac.

Infatti, la Casa croata pare avere in serbo qualcosa di speciale per questo evento. L’insolita strategia social degli ultimi giorni sembra preparare il terreno alla presentazione di un nuovo modello.

Una nuova tempesta in arrivo

Secondo quanto riportato da una fonte Rimac ad Auto Express, il brand di Mate Rimac potrebbe svelare qualcosa di nuovo il prossimo 12 agosto. A supportare queste dichiarazioni c’è l’attività su Instagram del marchio, che ha cancellato tutti i suoi post passati, lasciando di fatto vuoto l'intero feed.

Rimac Nevera Time Attack

Dato che Nevera – il nome dato all’hypercar elettrica da 1.914 CV – significa proprio “tempesta” in croato, posiamo aspettarci una nuova versione di questa Rimac.

Del resto, c’è anche il precedente dell’edizione 2023, col brand balcanico che aveva presentato la Time Attack, una variante speciale prodotta in 12 esemplari pensati soprattutto per la pista.

Una Nevera ancora più scatenata

Naturalmente, è presto per immaginarsi le caratteristiche di questa nuova declinazione della Nevera. Non è escluso che Rimac abbia preparato un sostanziale upgrade alle prestazioni della sua hypercar, rivedendo i software della batteria e dei quattro motori elettrici per aumentare ulteriormente la potenza a disposizione.

Rimac Rimac Nevera 15th Anniversary Edition

A queste modifiche al powertrain potrebbero essere abbinati dei pacchetti aerodinamici per rendere ancora più affilata e performante l’hypercar balcanica. D’altronde, Rimac ha necessità di tenere alto l’interesse per il suo modello, dato che finora sono stati venduti solo 50 dei 150 esemplari previsti in due anni.