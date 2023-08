La Rimac Nevera continua a collezionare record nel 2023. L’hyper GT croata è la nuova regina del Nurburgring tra tutte le elettriche, con un tempo di 7:05.298 sulla variante da 20,832 km del circuito. Così, la Rimac ha completato il giro in 20 secondi in meno rispetto alla Tesla Model S Plaid con Track Pack fissato lo scorso giugno.

Il primato è stato stabilito venerdì 18 agosto, col weekend di festeggiamenti di Rimac che è proseguito con la presentazione della Time Attack, un’edizione esclusiva che celebra proprio il record sul circuito tedesco.

Il 2023 è il suo anno

Il record è stato stabilito dal pilota croato Martin Kodric con una vettura completamente di serie equipaggiata con gomme Michelin Cup2R. La telemetria è stata fornita da TUV SUD, mentre il tempo è stato registrato da un ente indipendente, che ha certificato l’incredibile tempo della Rimac.

Un nuovo primato, quindi, per la creatura balcanica da 1.914, che ad aprile aveva stabilito 23 record in un giorno solo all’Automotive Testing Papenburg (ATP), mentre al Goodwood Festival of Speed di luglio aveva fermato il cronometro in 49,32 secondi diventando l’auto elettrica di serie più veloce di sempre.

La Rimac Nevera è l'auto elettrica più veloce al Nurburgring

Proprio per celebrare quest’annata di successi, alla Monterey Car Week è stata consegnata la prima delle 12 Time Attack, un’edizione speciale – già sold out – caratterizzata da una serie di dettagli esclusivi.

Verde di rabbia

La verniciatura di questa Nevera consegnata al californiano Jeff Miller è la stessa dell’esemplare che ha stabilito il record al Nurburgring. La Rimac, quindi, presenta la tinta Lightning Green, che è anche un tributo alla BMW M3 convertita con powertrain elettrico e di proprietà di Mate Rimac, il presidente e fondatore del marchio.

Rimac Nevera Time Attack

A caratterizzare la Time Attack è anche la placchetta metallica “1 of 12” presente sui sedili, oltre ai rivestimenti in alcantara nera abbinabili ad una serie di dettagli personalizzabili. A proposito di personalizzazioni, le altre Nevera di questa serie speciale sono disponibili nelle colorazioni Squadron Black, Racing Red e Stiniva E-Blu, oppure in fibra di carbonio pura e senza colore.