La Mercedes-AMG SL è pronta a indossare un abito ancora più elegante. Durante il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach - l'evento più importante della Monterey Car Week che si tiene dal 9 al 18 agosto -, viene svelata la Maybach SL.

Dopo essere stata fotografata come prototipo in Germania, quindi, una delle cabriolet più lussuose ed eleganti del pianeta debutta nella location più suggestiva degli Stati Uniti.

Stile cromato e raffinato

Come da tradizione Maybach, le forme del modello di partenza non dovrebbero essere modificate in modo radicale. La SL in versione extra lusso manterrà il lungo cofano e gli sbalzi più contenuti nella parte posteriore, ma è lecito attendersi diverse novità dal punto di vista delle verniciature (anche bicolore) e delle finiture.

Il teaser della Maybach SL

Cromature e cerchi da 22" o 23" non dovrebbero mancare, così come dei rivestimenti in pelle specifici provenienti direttamente dal catalogo Manufaktur, ossia il programma di personalizzazioni a disposizione dei clienti Mercedes e Maybach. Tutto ciò verrà abbinato alla dotazione tecnologica già presente sulla SL, a partire dal display verticale da 11,9" inclinabile da 12° a 32° per evitare i riflessi del sole.

Il dilemma del motore

Per quanto riguarda le motorizzazioni, è da capire se gli ingegneri di Maybach abbiano scelto il 4.0 V8 biturbo da 585 CV non elettrificato o se abbiano voluto osare ancora di più optando per il potentissimo powertrain ibrido plug-in. Quest'ultimo vede la presenza del V8 e di un motore elettrico per un totale di 816 CV e un'accelerazione 0-100 km/h di 2,9 secondi.

Non è da escludere una terza opzione, ossia un V8 modificato ad hoc per risultare unico in tutta la gamma SL.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

In ogni caso, la Maybach SL non è l'unica vettura svelata da Mercedes a Pebble Beach nell'edizione 2024. In California, c'è spazio anche per un'edizione speciale limitata della Mercedes-AMG GT3 da corsa - la cui produzione sarà limitata in 13 esemplari - e per la Maybach S 680 Edition Nordic Glow.