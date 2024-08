Che una Rolls-Royce non passi mai inosservata è cosa nota. Ma c'è chi vuole essere sicuro al 100% che al suo passaggio a bordo di un'auto di Goodwood nessuno - proprio nessuno - possa essere distratto da altro. Ecco, allora potrebbe scegliere questa Rolls-Royce Spectre Semaphore, one-off che sfoggia una serie di personalizzazioni create su misura, tra le quali spicca una verniciatura decisamente stravagante.

Un'auto unica pronta a debuttare dal vivo il 16 agosto a the Quail, uno dei tanti eventi che animano la Monterey Car Week (in programma dal 9 al 18 agosto).

Tanto gialla

L'appariscente tinta si chiama Semaphore Yellow ed è stata creata appositamente per questa speciale Spectre. Come se non bastasse sul cofano è presente un'opera d'arte unica, chiamata "Marble Paint Spill". Ispirata da vari artisti californiani, è un insieme di lacca argentata e strati multipli di vernice trasparente per creare quella che sembra una pozza di vernice gialla e argento. Un trattamento particolare che ha richiesto 160 ore tra progettazione e realizzazione.

Il giallo torna anche negli interni della Spectre Semaphore, con una combinazione di Lemon Yellow e Citrine Yellow per ravvivare il bianco di sedili, portiere e finiture del cruscotto. Gialli sono anche le cuciture e il quadrante centrale della strumentazione.

Rolls-Royce

Le modifiche alla speciale Spectre sono solo estetiche e non meccaniche. Rimane quindi il powertrain composto da due motori elettrici - uno per asse - da 430 kW totali (584 CV) e 900 Nm di coppia. Ad alimentarli ci pensa un pacco batterie da 102 kWh per 500 km circa di autonomia.

Vi piace la Rolls-Royce Spectre Semaphore? Siete fortunati. A differenza della maggior parte delle one-off della Casa questa non è ancora stata venduta. La potrete ordinare presso qualsiasi rivenditore autorizzato negli Stati Uniti. Anche se, presumibilmente, dovrete agire in fretta, dato che questa è l'unica vettura esistente. Magari potrebbe trovare un acquirente proprio alla Monterey Car Week 2024.