Il 16 agosto alla Monterey Car Week in California debutterà una nuova Maserati MC20. Realizzata, in base a quanto dichiarato dalla Casa, grazie all'esperienza maturata in pista con la versione GT2, rappresenterà "lo stato dell'arte delle prestazioni Maserati" e porterà su strada "soluzioni tecnologiche innovative e prestazioni aerodinamiche impressionanti".

Una stradale estrema

I dettagli riguardo questa nuova versione stradale estrema della Maserati MC20 che debutterà il giorno dopo ferragosto sono ancora pochissimi. La Casa infatti si è limitata a pubblicare un'unica foto teaser (che potete vedere in copertina) in cui si vede chiaramente il frontale della MC20 modificato, con le prese d'aria sui parafanghi della versione da pista GT2 e dotato di nuove appendici aerodinamiche in fibra di carbonio.

Potrebbe trattarsi, dunque, di una versione GT omologata per l'uso stradale, magari equipaggiata con un cambio più veloce, sospensioni ancora più rigide e diversi accorgimenti aerodinamici.

Maserati MCXtrema

Più potente?

Proprio come l'estetica, anche riguardo il motore non si ancora praticamente nulla. Quel che è certo, tuttavia, è che sotto al cofano dovrebbe trovare posto un'evoluzione del V6 Nettuno, probabilmente con un'iniezione di potenza extra - forse fino a 740 CV come sulla versione MCXtrema, la Maserati con motore termico più potente di sempre e prodotta in soli 62 esemplari - per garantire prestazioni ancora superiori.

Per saperne di più non resta che attendere il 16 agosto, giornata durante la quale l'auto sarà svelata del tutto all'evento The Quail nel corso della Monterey Car Week.