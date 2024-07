Partiamo dalla certezza: l'erede della Lamborghini Huracan debutterà il 16 agosto 2024 in occasione della Monterey Car Week. Ci separano dunque meno di 3 settimane. Come ingannare l'attesa? Semplice: facendo un bel ripasso.

Tra motore, stile, tecnologia e nome infatti gli indizi sulla nuova Lamborghini Huracan (spoiler: non si chiamerà così) sono già molti. Ve li riassumiamo tutti qui sotto.

Nuova Lamborghini Huracan, lo stile

Forse la parte più facile da indovinare, non solo grazie alle foto spia. Le linee della nuova Lamborghini Huracan infatti saranno quelle di famiglia, fatte di spigoli e angoli vivi, con quella generale forma a cuneo immancabile sui bolidi di Sant'Agata.

Ma spiegare a parole come sarà non è semplice, per fortuna come detto tra foto spia e video negli ultimi mesi ci siamo fatti ben più di una semplice idea di come sarà l'erede della Huracan. Una Lamborghini al 100%.

Il video spia della nuova Lamborghini Huracan Nuova Lamborghini Huracan, il nostro render esclusivo

Nuova Lamborghini Huracan, il motore

Veniamo al succo del discorso. Quale sarà il motore della nuova Huracan? Sappiamo già che non si tratterà dell'attuale V10, ormai andato in pensione per lasciare spazio all'elettrificazione. Al suo posto infatti ci sarà un powertrain plug-in basato su un nuovo V8 biturbo di 4 litri - sovralimentazione, dopo una vita passata in compagnia dell'aspirazione naturale - sviluppato internamente da Lamborghini e capace di raggiungere i 10.000 giri, buttando a terra una potenza combinata di a 900 CV e 740 Nm di coppia. Giusto per fare un paragone: la Huracan di serie più potente tocca quota 640 CV.

Ci sarà poi un motore elettrico posizionato tra il V8 e il cambio doppia frizione 8 rapporti, comprensivo di l'inverter e unità elettrica di tipo assiale. I dati ufficiali dicono che arriva a sviluppare fino a 300 Nm e 150 CV a 3.500 giri.

Il motore della nuova Lamborghini Huracan

Il sound non sarà quindi quello del V10 ma da Lamborghini assicurano che sarà all'altezza della situazione. La curiosità è tanta.

Nuova Lamborghini Huracan, il nome

Conosciuta per ora come 634 l'erede della Huracan potrebbe chiamarsi Lamborghini Temerario. L'informazione arriva dall'ufficio brevetti europeo, dove la Casa di Sant'Agata il 2 aprile 2024 ha depositato il nome, con tanto di lettering dedicato e legato non solo a prodotti strettamente legati al mondo auto (auto elettriche, pneumatici, elementi della carrozzeria e via dicendo) ma anche per tutto quello che riguarda elettronica (smartphone, computer et...), abbigliamento e modellismo.

Il nome Temerario registrato presso l'ufficio brevetti europeo

Una norma comune nel mondo dei marchi registrati, per evitare che qualcuno possa sfruttare il nome su altri prodotti. Un cappellino Lamborghini Temerario o un monopattino elettrico potranno infatti essere prodotti unicamente su licenza della Casa di Sant'Agata.

Nuova Lamborghini Huracan, il prezzo

Avete mai sentito parlare di una Lamborghini economica? Ecco, l'erede della Huracan non sarà certo alla portata di tutti. Parlare di prezzo ora è naturalmente troppo presto. Possiamo solo guardare ai prezzi della Huracan attuale, con listino a partire da 235.500 euro. Con ogni probabilità quella nuova costerà di più, considerando le importanti novità tecniche.