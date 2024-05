La Lamborghini Revuelto è il primo modello di serie del marchio di Sant'Agata Bolognese ad aver ricevuto la tecnologia ibrida, superando i 1.000 CV di potenza. Prima di lei era stata la Lamborghini Sian a lasciar intendere che il motore V12 aspirato sarebbe rimasto un marchio di fabbrica del Toro anche con l'elettrificazione.

Dopo aver fatto sfogare la Revuelto in pista per vivere le sue prestazioni senza limiti ho potuto guidarla ancora, questa volta su strada, per capire se è "troppa" tra le curve di una strada di collina e per ascoltare il suono del motore V12 che urla ad ogni accelerata!

Perché è più bella (di prima) da guidare

La Lamborghini Revuelto ha una scocca in fibra di carbonio riprogettata, un nuovo motore V12 abbinato a un nuovo cambio doppia-frizione a 8 marce e a 3 motori elettrici: uno posteriore da 150 CV e due anteriori da 190 CV, dedicati a ciascuna ruota.

Prima di ricordarvi quali sono le caratteristiche tecniche più interessanti di questa supercar vi parlo subito dei cambiamenti che ho percepito su strada rispetto alle Lamborghini V12 del passato.

Nel nuovo abitacolo la posizione di guida e la visibilità sono migliorate molto e questo vi dà la giusta percezione di dove metterete le ruote impostando le traiettorie, vi invoglia ad alzare il ritmo della guida, a sentire cantare il V12 anziché farvi pensare a come gestire gli ingombri della Revuelto (quasi 5 metri di lunghezza, oltre 2 di larghezza, circa 1.700 kg di peso).

Non si tratta dettagli e nel video lo si percepisce meglio, ma è da questo punto di partenza che invece si inizia ad esplorare il comportamento della Revuelto, a cominciare dai motori elettrici anteriori: è come se in ogni curva che fate ci fosse una calamita che vi tira verso il centro, l'effetto di torque vectoring fa da perno come i cingoli di un carro armato e l'avantreno si fionda al punto di corda.

Poco prima, tra l'altro, avevate goduto a sentire le fucilate che il cambio ha tirato in staccata: il nuovo doppia-frizione non è solo più veloce e meno brusco del precedente robotizzato a singola frizione, ma avendo 8 marce (una in più) mette a disposizione rapporti più ravvicinati, per tornare subito sull'acceleratore.

Lunga vita al V12 a 9.500 giri

A quel punto la già immediata reattività di risposta del V12 aspirato 6.5 con 825 CV e limitatore a 9.500 giri/min è ulteriormente amplificata dalla spinta dei motori elettrici, in un crescendo entusiasmante sottolineato dalla coppia massima di 725 Nm a quasi 7.000 giri/min. E supportato dalla trazione integrale realizzata con l'elettrificazione, con un cambio di personalità in base alle modalità di guida che selezionate sul volante.

In particolare, in Sport la Revuelto lascia più libero il retrotreno, chiude le traiettorie in maniera più evidente in accelerazione e sia i motori elettrici che i controlli di trazione e stabilità sono tarati per privilegiare l'agilità. Salendo in Corsa non sono solo l'erogazione del motore e la risposta del cambio a diventare più cattivi, perché anche l'elettronica che governa la dinamica del veicolo si adatta a una guida più precisa e stabile.

I controlli si possono disattivare solo in Corsa ESC OFF, quando anche la potenza complessiva arriva a 1.015 CV, salendo dai 180 CV della modalità Città che dà priorità alla marcia in elettrico, agli 886 CV della modalità Strada, e ai 907 CV della Sport. Ci sono anche le ruote posteriori sterzanti e la risposta al volante è più reattiva, più pronta perché rispetto alle Lamborghini V12 precedenti il rapporto di sterzo è più diretto.

Insomma, bastano pochi chilometri e avere 1.000 e passa cavalli a disposizione non è una preoccupazione come potevate pensare leggendo la scheda tecnica.

Il V12 è lì, sotto il vostro piede destro, tutta la macchina vi sta dando fiducia, anche quando frenate dopo esservi goduti ancora una volta la voce del motore: il pedale è solidissimo, la corsa è corta, ma intuite sempre quanta pressione serve per fare staccate perfette. Nella prova in pista non avevo trovato sempre intuitiva la gestione della frenata, ma su strada niente da dire.

Il primo passo nel futuro, ricordando la storia

Le altre sensazioni di guida le trovate nel video, dove ho cercato di trasmettervi il carattere, l'anima della Revuelto, che partendo da un prezzo di quasi 520.000 euro è l’ammiraglia, la portabandiera di Lamborghini, perché è la supercar più simbolica, più iconica, del marchio.

E se, dopo di lei, la Urus è stata la successiva ibrida Lamborghini, in attesa che arrivi il modello che sostiuirà la Huracan con un nuovo motore ibrido V8 da 10.000 giri/min, è stata proprio la Revuelto la prima Lambo a ricevere l’elettrificazione, ha fatto lei il primo passo nel futuro, senza dimenticare la storia del suo meraviglioso V12.