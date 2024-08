Il concorso d'eleganza di Pebble Beach si avvicina sempre più e ormai quasi non passa giorno senza che venga pubblicato il teaser di una novità attesa alla kermesse californiana. Oggi tocca a Touring Superleggera, storica carrozzeria milanese, che con un video ha anticipato la presentazione di un nuovo modello.

Protagonista del breve filmato è il posteriore dell'auto, accompagnato dal "save the date" fissato per il 16 agosto 2024.

Nuovo capitolo

Della nuova Touring Superleggera non sappiamo nulla. Si vede unicamente il posteriore - avvolto nell'ombra - con un accenno di spoiler e nulla più. Le forme sembrano tondeggianti e moderne, ma è chiaramente troppo poco per poter anche solo provare a indovinare le linee generali dell'auto che, quasi certamente, sarà una coupé.

Il tratto distintivo sul quale viene posto l'accento è la presenza del vecchio logo di Touring Superleggera, quello utilizzato a partire dagli anni '30. Epoca in cui da "semplice" carrozzeria la Touring iniziò a diventare un marchio sempre più conosciuto e apprezzato, capace di creare alcune delle auto più belle dell'epoca.

Non ci resta quindi che attendere il 16 agosto 2024 per la presentazione in anteprima mondiale della nuova Touring Superleggera a Pebble Beach 2024, uno degli appuntamenti più attesi della Monterey Car Week.