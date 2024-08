Se il vostro sogno da bambini era quello di possedere una Lamborghini Diablo, ma state facendo fatica a trovare un esemplare di vostro gradimento, allora vi consigliamo di guardare questa Eccentrica V12.

All'evento The Quail - uno dei più importanti nel fitto programma della Monterey Car Week - avviene il debutto davanti al pubblico del restomod dedicato alla Diablo. Realizzata in 19 esemplari, ha un prezzo base di 1,2 milioni di euro.

Dove ci eravamo lasciati?

Il look della Eccentrica è praticamente identico a quello che ha fatto innamorare una generazione intera di appassionati. Linee filanti, profilo del tetto bassissimo e le immancabili portiere ad ali di gabbiano restano i tratti caratteristici di questa Diablo del terzo millennio, che è stata aggiornata in diversi dettagli estetici.

Per esempio, ci sono i cerchi da 19" e i fari LED che sostituiscono quelli pop-up (dichiarati fuorilegge sulle auto nuove nel 1998 dall'UE per salvaguardare i pedoni in caso d'incidente), mentre il vano motore ha un disegno diverso da quello del modello originale.

I cerchi da 19" Il dettaglio dell'anteriore della Eccentrica V12 Eccentrica V12, la vista laterale

Gli interni mettono insieme lo stile della "Lambo" originale con le funzionalità e i comfort moderni. Così, se i sedili e il volante ricordano moltissimo quelli di fine anni '90, al centro troviamo il display dell'infotainment, oltre a vari interruttori e pulsanti dall'aspetto lussuoso.

Il V12 torna a ruggire

Il 5.7 V12 della Diablo è stato attentamente rivisto, con l'installazione di una serie di componenti aggiornate, come un nuovo corpo farfallato elettronico e un nuovo volano. Ora, il 12 cilindri Lamborghini sprigiona 550 CV e 600 Nm. Al tempo stesso, il cambio manuale a 6 rapporti è stato riprogettato per essere più fluido e più facilmente manovrabile.

Eccentrica V12, gli interni

Dopo la presentazione al The Quail, l'Eccentrica entrerà in produzione, con le prime consegne che sono previste nell'estate 2025.