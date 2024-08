Alla Monterey Car Week 2024 Maserati porterà una nuova sportiva basata sulla MC20, massima espressione del potenziale della sportiva del Tridente. Al suo fianco ci sarà un'altra novità battezzata Maserati MC20 Tributo Modenese, one-off realizzata dal reparto Fuoriserie, quello dedicato alla realizzazione dei modelli speciali della Casa.

Modello unico che vuole celebrare la città di Modena, dal 1939 sede di Maserati, fondata a Bologna nel 1910.

Com'è fatta

Le modifiche protagoniste sulla Maserati MC20 Tributo Modenese riguardano l'estetica, con la carrozzeria rivestita di un blu acceso alternato al nero, con la forma del Tridente - il logo della Casa - che prende forma sul cofano anteriore. A spezzare l'alternanza tra le due tinte ci pensano inserti in giallo che percorrono i profili inferiori della coupé italiana, oltre a fare da sfondo alle scritte nere MC20 sulle portiere.

Non ci sono immagini degli interni della Maserati MC20 Tributo Modenese, che dovrebbero riprendere la gamma cromatica della carrozzeria, mantenendo intatto l'arredamento, con strumentazione digitale da 10", monitor centrale con la stessa diagonale e look che mischia sportività ed eleganza.

Per quanto riguarda la meccanica non dovrebbe cambiare nulla, con Nettuno - il V6 3 litri turbo da 630 CV - al suo posto in posizione centrale posteriore, a passare cavalli e coppia (730 Nm) alle sole ruote posteriori. Non sono stati comunicati nemmeno prezzo e se la speciale MC20 sia stata già acquistata da un qualche collezionista o se sia ancora sul mercato. Ne sapremo probabilmente di più durante la Monterey Car Week.